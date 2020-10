Bragantino quer vencer segunda seguida para deixar a zona de rebaixamento

Na luta para fugir da zona de rebaixamento, o Red Bull Bragantino não quer deixar escapar a chance de jogar de novo em casa diante do lanterna Goiás, neste sábado, às 17 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri deve manter a mesma formação que venceu o Sport, por 2 a 0, no último domingo.

Apesar de não perder há dois jogos, o Red Bull Bragantino ocupa a vice-lanterna com 16 pontos, cinco a mais do que o Goiás e dois a menos do que o primeiro rival fora da zona do descenso o Vasco, com 18 pontos. Na matemática, o time pode escapar do bloco de baixo nesta rodada, desde que vença de novo.

Maurício Barbieri não tem jogadores suspensos e pode manter a mesma formação da rodada anterior. A única mudança possível é a entrada de Edimar no lugar de Weverson na lateral-esquerda, por opção técnica. O treinador ainda terá os reforços dos meias Lucas Evangelista - recuperado da Covid-19 - e Thonny Anderson - recuperado de uma lesão no púbis.

Mas o elenco continua com algumas baixas importantes. O atacante Alerrandro (dores no joelho), o lateral-esquerdo Weverson (virilha), o meia Vitinho (calcanhar), o atacante Wesley (coxa), o volante Matheus Jesus (coxa), o zagueiro Leo Realpe (posterior da coxa) e o atacante Leandrinho (posterior) seguem fora.