Bragantino recebe Athletico-PR para se aproximar do 'primeiro objetivo'

O Red Bull Bragantino aposta no fator casa para manter o bom momento no Brasileirão, vencer o Athletico-PR e se aproximar do primeiro objetivo, que é a permanência na elite. Os dois times se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 26.ª rodada.

Invicto há seis jogos, o Bragantino tem quatro vitórias e um empate nas últimas cinco vezes que atuou em casa. A sequência positiva fez o time se distanciar da zona de rebaixamento, mas, com 31 pontos, ainda precisa de 14 para atingir o "número mágico" para escapar da Série B.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Temos uma equipe muito jovem e é normal oscilar. O importante é que encontramos esse equilíbrio, estamos melhorando a cada jogo. Importante também essa crescente. Somos um dos poucos clubes que estamos invictos no segundo turno", destacou o volante Raul.

Se não houver imprevistos por questões físicas, o técnico Maurício Barbieri deve realizar apenas uma alteração em relação ao time que venceu o Fortaleza, por 2 a 1, na última rodada. Autor do primeiro gol, o lateral-esquerdo Luan Cândido recebeu o terceiro cartão amarelo e dará lugar para Edimar.

O meia Bruno Tubarão volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática, mas será opção no banco de reservas. Assim como o goleiro Júlio César, recuperado da covid-19. Por outro lado, o atacante Helinho ainda faz tratamento por causa de uma lesão na coxa e será desfalque pelo segundo jogo seguido.