Bragantino recontrata vice-artilheiro da Série B Mesmo contando com o artilheiro do Campeonato Paulista, Giancarlo, com oito gols o Bragantino confirmou, nesta quinta-feira, o acerto com Lincom. Ele volta ao clube onde no ano passado se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro. É um forte indício que Giancarlo pode ser negociado com um clube do leste europeu.