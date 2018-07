Bragantino supera desentrosamento e bate São Bernardo na estreia

Com um time totalmente diferente daquele que deu vexame e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série B em 2014, o Bragantino sentiu muito a falta de entrosamento, mas com um bom segundo tempo conseguiu vencer o São Bernardo por 1 a 0, neste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), na abertura do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Bragantino ficou com três pontos no Grupo D, enquanto que o São Bernardo não pontuou no Grupo A. Destaque para o bom público presente ao estádio - mais de seis mil pessoas -, uma vez que a diretoria distribuiu vales para a torcida, que entrou de graça no estádio.

Com poucos jogadores à sua disposição, o técnico Marco Aurélio Moreira optou por improvisar o zagueiro Thiago Martinelli na lateral direita do Bragantino. O time foi armado no esquema 4-4-2, porém apresentava muita lentidão para sair da defesa para o ataque. A falta de entrosamento também atrapalhou, comprovado nos inúmeros erros de passes.

Do outro lado, Edson Boaro congestionou o setor de meio de campo com cinco jogadores e dominou as ações. Com isso, teve maior volume de jogo e criou as duas melhores chances de gol antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Bragantino demorou para sair dos vestiários e com um discurso de recuperação de Marco Aurélio. Em campo, o time da casa melhorou além disso. Marcou a saída de bola, diminuiu o espaço do adversário e passou a se movimentar mais, principalmente com Muralha, Nick e Diego Maurício.

Aos nove minutos, de falta, Muralha encobriu a barreira e o goleiro Luiz Daniel espalmou por cima do travessão. No minuto seguinte, Diego Maurício fez o giro rápido e bateu pertinho da trave.

De tanto insistir, o Bragantino abriu o placar aos 38 minutos. E com um dedo do técnico Marco Aurélio, que aos 36 colocou Esquerdinha no lugar de Nick. Na sua primeira participação, Esquerdinha pegou o rebote do goleiro Luiz Daniel e marcou o gol da vitória.

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada, o Bragantino vai pegar o Ituano, em Itu (SP), a partir das 17 horas. Do outro lado, o São Bernardo vai receber em casa o XV de Piracicaba, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 x 0 SÃO BERNARDO

BRAGANTINO - Lauro; Thiago Martinelli, Renato Santos, Wellington Reis e Pedro Henrique; Adilson Goiano, Uchôa, Muralha (Graxa) e Nick (Esquerdinha); Igor (João Vitor) e Diego Maurício. Técnico: Marco Aurélio Moreira.

SÃO BERNARDO - Luiz Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castán e Vicente; Marino, Carlinhos, Magal (Vanger), Jean Carlos (Igor Mococa) e Felipe; Maikon (Henan). Técnico: Edson Boaro.

GOL - Esquerdinha, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Carlinhos (São Bernardo).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

RENDA - R$ 38.870,00.

PÚBLICO - 6.149 pessoas.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).