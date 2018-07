Bragantino supera Ituano por 1 a 0 e retorna ao G-8 do Paulistão

Depois de duas rodadas, o Bragantino voltou a vencer no Campeonato Paulista. Bateu em casa o Ituano por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 15.ª rodada. O resultado foi apertado, mas recolocou o time de Bragança Paulista no G8, a zona de classificação, com 21 pontos. Se igualou ao Linense, que perdeu do União Barbarense, por 3 a 2, e tem menos gols marcados 23 a 21. A terceira derrota seguida deixa o Ituano ainda ameaçado pelo rebaixamento, com 13 pontos em 16.º lugar.

Mesmo atuando em casa, o Bragantino manteve o tradicional esquema com três zagueiros, explorando bem os alas Diego Macedo e Léo Jaime. Mas desta vez o Ituano fez uma marcação especial em cima de ambos e dificultou que a bola chegasse ao ataque, onde Lincom ficava isolado.

O jogo ficou aberto e o Ituano também mostrou qualidades para ameaçar nos contra-ataques rápidos. Aos 41 minutos, Marinho recebeu a bola sozinho na marca do pênalti, mas chutou para fora, desperdiçando o gol do visitante.

No segundo tempo, o Bragantino voltou mais adiantado. E Léo Jaime pegou dois chutes de fora da área, obrigando Anderson a fazer duas grandes defesas. O técnico Mazola Junior fez a mudança certa: tirou o zagueiro João Paulo para a entrada do atacante Malaquias.

Dos pés de Malaquias saiu o gol da vitória, aos 25 minutos. Do lado direito do ataque, ele deu o passe para Lincom, que na marca do pênalti deu a volta no seu marcador, com a perna esquerda, e soltou a bomba no alto. Ele comemorou muito seu oitavo gol, tirando a camisa e recebendo o cartão amarelo. Lincom não marcava há cinco rodadas.

No minuto seguinte, Marinho revidou uma falta de Carlinhos com uma forte cotovelada e foi expulso, deixando o Ituano com um jogador a menos. Depois disso, o visitante não teve forças para buscar o empate e deixou espaços para o Bragantino ampliar o placar nos contra-ataques

No sábado, pela 16.ª rodada, o Bragantino vai receber o Paulista, às 16 horas. Um pouco mais tarde, em Itu, o Ituano tenta se reabilitar diante do Botafogo.

BRAGANTINO 1 x 0 ITUANO

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Toninho, Raphael Andrade e João Paulo (Malaquias); Diego Macedo, Carlinhos, Preto (Neto), Serginho e Léo Jaime; Magno Cruz (Bruno Iotti) e Lincom. Técnico: Mazola Júnior.

ITUANO - Anderson; Leandro Silva, Cléber, Vitor Hugo e Patrick; Cambará, Paulinho, Fernando Gabriel (Kleison) e Kleiton Domingues (Adaílton); Tiago Bezerra e Marinho. Técnico: Doriva.

GOL - Lincom, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Preto, Carlinhos, Lincom, Léo Jaime, Serginho e Bruno Iotti (Bragantino); Paulinho (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Marinho (Ituano).

ÁRBITRO - Robério Pereira Pires.

RENDA - R$ 5.083,00.

PÚBLICO - 396 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).