Bragantino tem dois goleiros expulsos e perde do Icasa Em um jogo de seis pontos, o Icasa levou a melhor ao vencer o Bragantino, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, no Ceará, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida ficou por conta dos dois gols de pênalti marcados pela equipe da casa, que culminaram nas expulsões dos dois goleiros do time adversário.