Bragantino tenta confirmar favoritismo diante do Luverdense pela Copa do Brasil

Quatorze dias depois, devido à paralisação do esporte em São Paulo, o Red Bull Bragantino voltará a jogar uma partida de futebol. O time de Bragança Paulista enfrentará o Luverdense nesta quinta-feira, às 17h, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela segunda fase da Copa do Brasil. O time paulista é o favorito não só para avançar, mas também para chegar nas etapas finais da competição, devido ao forte investimento feito pela empresa de bebida energética.

O Red Bull Bragantino não teve vida fácil na primeira fase, enfrentou o Mirassol, outro integrante da primeira divisão do Campeonato Paulista, e venceu, no sufoco, por 3 a 2. O Luverdense foi até Uberlândia para segurar um empate, por 1 a 1, diante do time da casa, tendo feito o suficiente para selar sua classificação.

No Estadual, o Bragantino está invicto e na segunda posição do Grupo B, com os mesmos oito pontos do líder Palmeiras. Já o time de Lucas do Rio Verde venceu a primeira partida em 2021 no sábado, quando fez 3 a 1 no Sinop. O Luverdense é o sétimo colocado do Mato-Grossense, com seis pontos. Quem avançar abocanhará R$ 1,7 milhão de premiação. O adversário sairá de um sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Red Bull Bragantino vai ter uma novidade. Recém-contratado junto ao Flamengo, o zagueiro Natan foi relacionado e, inclusive, chegou a treinar em alguns momentos como titular. O defensor briga por posição com Léo Ortiz. "Feliz demais e muito motivado em chegar aqui e dar tudo de mim pra ajudar a equipe a alcançar todos os objetivos traçados. Tenho certeza que tudo vai dar certo e vamos atrás de todas as vitórias, a começar do duelo", falou o jovem zagueiro.

O time do Mato Grosso também terá caras novas. O zagueiro Fellipe Ferreira e o lateral Nikolas tiveram seus nomes publicados no BID e poderão reforçar a equipe, assim como Bruno Bispo, que cumpriu suspensão automática na partida diante do Sinop. "Precisamos ter os pés no chão. Sabemos da qualidade enorme do time do Bragantino, mas vamos fazer o nosso. Precisamos jogar bola, fazer nosso jogo para tentar sair com a classificação no final", disse o técnico Raul Cabral.