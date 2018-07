Bragantino vacila e cede empate ao Barueri no final

Com isso, o Bragantino ficou com 28 pontos, ainda na zona de rebaixamento. O Barueri, mais conformado com a provável queda para a Série C, saiu de campo com gostinho de vitória. Mesmo assim, continua em penúltimo lugar, com 22 pontos.

O time da casa saiu na frente logo no começo. Após escanteio cobrado por Tiago Luís, a defesa não aliviou e a bola sobrou para o chute de pé direito de Lincom, que fez 1 a 0 aos três minutos. "Este gol rápido nos tirou a concentração", admitiu Roberto Cavalo, técnico do Barueri.

Apesar do domínio em campo e de maior volume de jogo, o Bragantino não ampliou o placar. No segundo tempo, o Barueri pressionou e criou pelo menos duas grandes chances para empatar. Mas foi o time da casa quem marcou: aos 15 minutos, com Diego Macedo.

A situação ficou ainda melhor para o Bragantino aos 31 minutos, quando Fabinho foi expulso ao cometer falta violenta sobre André Vinícius. O Barueri ficou com um jogador a menos, mas buscou a reação. Diminuiu aos 37, com Magrão. E, dois minutos depois, Alex Santos apareceu livre para empatar.

Na 31ª rodada da Série B, o Bragantino visita o ABC no sábado, em Natal, enquanto o Barueri recebe o São Caetano na sexta-feira.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 2 BARUERI

BRAGANTINO - Gilvan; Diego Macedo, André Vinícius, André Astorga e Léo Jaime (Diego Barbosa); Carlinhos, Acleisson, Luciano Sorriso e Tiago Luís; Malaquias (Moisés) e Lincom. Técnico - Vágner Benazzi.

BARUERI - Rafael; Alex Santos, Alex Lima, Anderson Salles e Márcio Pit; Douglas Marques (Rafael Chorão), Alê, Fabinho e Thiago Elias (Thiago Brito); Marcelinho (Henrique Dias) e Magrão. Técnico - Roberto Cavalo.

GOL - Lincom, aos três minutos do primeiro tempo; Diego Macedo, aos 15, Magrão, aos 37, e Alex Santos, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

CARTÕES AMARELOS - Douglas Marques, Alex Santos e Fabinho.

CARTÃO VERMELHO - Fabinho.

RENDA - R$ 13.374,84.

PÚBLICO - 1.416 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).