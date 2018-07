Bragantino vence após apagão de 40 minutos e se reabilita de seis derrotas

O Bragantino enfim quebrou a série negativa de seis derrotas seguidas na Série B. O time paulista deu o primeiro passo para deixar a zona de rebaixamento na noite desta segunda-feira ao vencer o Criciúma por 2 a 0, em partida realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, pela abertura da 31.ª rodada.

Com o resultado, o Bragantino, segue na 17.ª colocação, agora com 30 pontos, a dois do Oeste, que joga nesta terça contra o Sampaio Corrêa, em São Luis (MA), e é o primeiro fora da zona de degola. O Criciúma, que desperdiçou a chance de entrar no G4, fica em sétimo, com 46, a dois do Avaí, quarto colocado.

Com um apagão que durou 40 minutos, a partir dos 42 minutos de jogo, o primeiro tempo foi de pouca inspiração. O time da casa teve mais posse de bola, mas sofreu no quesito criação e não conseguiu ameaçar o gol defendido por Luiz. Já a equipe catarinense apostou no contra-ataque, porém, com inúmeros desfalques sentiu na hora de pressionar o rival.

O segundo tempo começou mais quente. O Bragantino tomou a iniciativa e chegou com perigo logo no minuto inicial. Fabiano cruzou, a bola passou pelo goleiro Luiz, raspou na trave e sobrou nos pés de Claudinho, que tentou o chute, mas parou na marcação.

Aos 18 minutos, foi a vez do Criciúma ameaçar. Em cobrança de falta de Niltinho, Thiago Humberto, em posição irregular, cabeceou para o gol. O árbitro pegou impedimento e anulou o lance.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria sem gols, o Bragantino foi para o ataque e abriu o marcador. Anderson Ligeiro apareceu livre pelo lado direito de campo e cruzou. Ferron escorregou e cortou com o braço. O árbitro marcou penalidade máxima sem reclamação de ninguém. Na cobrança, Rafael Grampola colocou para o fundo das redes ao deslocar Luiz.

E não parou por aí. Aos 43, Alan Mineiro achou o próprio Grampola dentro da área. O atacante fintou o zagueiro Diego Giarreta e bateu no ângulo para colocar números finais no duelo.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrentará o Ceará no dia 21 de outubro, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No dia seguinte, o Criciúma receberá o Atlético-GO, às 19h30, no estádio Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 0 CRICIÚMA

BRAGANTINO - Renan Rocha; André Rocha (Anderson Ligeiro), Lucas Rocha, Diego Sacomam e Bruno Pacheco (Fabiano); Daniel Pereira, Gabriel Dias e Alan Mineiro; Watson (Guilherme Andrade), Rafael Grampola e Claudinho. Técnico: Marcelo Veiga.

CRICIÚMA - Luiz; Ricardinho, Ferron, Diego Giaretta e Niltinho; Ruan, Felipe Guedes (Adalgiso Pitbull), Caique Valdívia e Thiago Humberto; Roberto (Clayton) e Jheimy (Hélio Paraíba). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Rafael Grampola, de pênalti, aos 38, e aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Grampola (Bragantino); Ferron (Criciúma).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).