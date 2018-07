Bragantino vence Bahia e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Bragantino enfim deixou a zona de rebaixamento, e isso só foi possível com a vitória para cima do Bahia pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na tarde deste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado por Rivaldo.

Com o resultado, o Bragantino pulou para a 16.ª colocação, com 20 pontos, um a mais do que o Goiás, primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Bahia, por sua vez, caiu para a décima colocação, com 24, longe do G4.

Os dois times concentraram as ações no meio de campo e, apesar do jogo movimentado, teve poucas chances de gol. A marcação do time da casa chamava a atenção, deixando Renato Cajá apagado. Quando o meia apareceu, o clube baiano ficou muito perto de marcar. Ele cobrou falta para Allano, que, sozinho, não conseguiu desviar para as redes.

Pelo lado do Bragantino, Grampola fez linda jogada pelo lado de campo e cruzou para Jobinho. O atacante chutou para grande defesa de Muriel. Na sobra, Grampola ainda cabeceou, mas também parou no goleiro baiano. Na zona de rebaixamento, o time paulista impôs muita dificuldade ao Bahia, que tinha a intenção de terminar a rodada dentro do G4.

O Bahia voltou para o segundo tempo mais ligado e esboçou uma pressão para cima do Bragantino. Logo aos cinco minutos, Renato Cajá arriscou de fora da área para defesa de Felipe. Em mais um encontro entre os dois, na sequência, o goleiro levou a melhor novamente e espalmou o bom arremate do meia.

O Bragantino sentiu o abafa e começou a arriscar apenas em bola parada, mas foi daí que achou o gol. Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Rivaldo. O meia chutou sem chances para o goleiro Muriel, 1 a 0.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Londrina na terça-feira, às 19h15, no estádio do Café. No mesmo dia, às 20h30, o Bahia recebe o Atlético-GO na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 X 0 BAHIA

BRAGANTINO - Felipe; Alemão, Ednei, Éder Lima e Bruno Pacheco; Daniel Pereira, André Rocha, Erick e Tartá (Edson Sitta); Rafael Grampola (Eliandro) e Jobinho (Rivaldo). Técnico: Marcelo Veiga.

BAHIA - Muriel; Eduardo, Éder, Tiago e João Paulo (Régis); Feijão, Luiz Antônio, Juninho (Moisés) e Renato Cajá (João Paulo); Allano e Hernane Brocador. Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Rivaldo, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo (Bahia); Tartá (Bragantino).

RENDA - R$ 15.680,00.

PÚBLICO - 1.254 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).