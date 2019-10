Bragantino vence com três gols de Claudinho e segue isolado na ponta da Série B

O Bragantino, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, segue firme na caminhada em busca do título. Nesta sexta-feira, a equipe de Bragança Paulista visitou o São Bento e venceu por 3 a 0, pela 26ª rodada. O atacante Claudinho foi o destaque da partida, marcando os três gols.

Com a vitória, o Bragantino chegou a 54 pontos, nove a mais do que Atlético-GO e Sport, que já entraram em campo na rodada e dividem a segunda colocação. O São Bento, com 24 pontos, é o penúltimo colocado, acima apenas do lanterna Figueirense, que tem um ponto a menos. O Londrina, primeiro time fora da zona do rebaixamento, já soma quatro pontos a menos do que o time de Barueri.

O Bragantino teve o controle do jogo desde os primeiros minutos, mas não mostrava muita criatividade. O time de Antônio Carlos Zaga tinha posse de bola e rondava a área adversária, mas encontrava dificuldade para colocar os atacantes em boa situação para finalizar.

Sem conseguir infiltrar, a solução foi arriscar de longa distância, e Claudinho abriu o placar aos 43 minutos em cobrança de falta. A bola ainda quicou no gramado irregular e traiu o goleiro Renan Rocha.

Na segunda etapa, logo aos três minutos, Claudinho voltou a balançar as redes. Ele arriscou da entrada da área e marcou o segundo no jogo, praticamente selando a vitória do Bragantino.

Para completar a noite perfeita de Claudinho, o Bragantino ainda teve um pênalti ao seu favor aos 32 minutos, quando Robinho invadiu a área e foi derrubado por Mansur. O artilheiro da noite cobrou com tranquilidade e fechou a conta.

O São Bento volta a campo na próxima segunda-feira, quando receberá o Vila Nova em mais uma partida no Walter Ribeiro, pela 27ª rodada da Série B. Na terça, é a vez de o Bragantino enfrentar o América-MG no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 0 X 3 BRAGANTINO

SÃO BENTO - Renan Rocha; Joãozinho, Gerson, Joílson e Masur; Juliano, Vinícius Kiss, Doriva (Paulinho Bóia) e Dudu Vieira (Zé Roberto); Arancibia (Cafu) e Fernandes. Técnico: Milton Mendes.

BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Uillian Correia (Pedro Naressi), Ricardo Ryller e Claudinho; Ytalo (Robinho), Wesley e Roberson. Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Claudinho, aos 43 minutos do primeiro tempo, aos 3 e aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Gerson, Paulinho Bóia, Dudu Vieira e Zé Roberto (São Bento); Ricardo Ryller (Bragantino).

RENDA - R$ 19.225,00.

PÚBLICO - 2.018 pessoas.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).