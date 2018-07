Bragantino vence confronto direto e sobe na tabela

BRAGANÇA PAULISTA - Em um jogo de poucas emoções e muitas faltas, o Bragantino voltou a vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, bateu o Oeste, por 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela sequência da 14.ª rodada.

O Bragantino encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias e, de quebra, afastou-se das últimas posições. Agora, é nono colocado, com 19 pontos. Em compensação, o clube de Itápolis estacionou nos 16 pontos, na 16.ª colocação, à beira do rebaixamento.

Após criar algumas boas chances, o Bragantino conseguiu marcar seu gol somente aos 46 minutos do primeiro tempo. O lateral Diego Macedo passou por dois marcadores e, dentro da área, chutou na saída do goleiro Fernando Leal para marcar.

Na segunda etapa, o Oeste viu suas chances diminuírem consideravelmente logo a um minuto do segundo tempo. O zagueiro Mauro foi expulso, após entrada violenta no atacante Dudu. Com um a mais, os donos da casa não encontraram dificuldades para controlar o placar. E ainda ampliaram aos 48 minutos, com Magno Cruz.

Em seguida houve uma troca de empurrões entre Fábio Santos, do Oeste, e Diego Macedo, do Bragantino, seguido de uma confusão generalizada em campo. O jogo ficou parado por seis minutos e os dois foram expulsos.

Na próxima terça-feira, às 21h50, o Bragantino volta campo pare enfrentar o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Enquanto isso, o Oeste encara o Paysandu, no mesmo dia, às 19h30, no Estádio dos Amaros, em Itápolis.

BRAGANTINO 2 X 0 OESTE

BRAGANTINO - Leandro Santos; Diego Macedo, Álvaro, Kadu e Bruno Iotti; Elias, Carlinhos, Tiaguinho (Magno) e Geovanni (Serginho); Dudu e Jenison (Cesinha). Técnico - Vágner Benazzi.

OESTE - Fernando Leal; Dezinho, Mauro Viana e Ligger; Arnaldo, Bruno Sabino (Diego Souza), Wanderson (Pablo), Adriano Ferreira e Fernandes; Emerson (Lelê) e Fábio Santos. Técnico -Edison Só.

GOL - Diego Macedo, aos 46 minutos do primeiro tempo. Magno Cruz aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Kadu, Carlinhos, Thiaguinho, Geovanni, Leandro Santos (Bragantino); Ligger, Adriano Ferreira, Fábio Santos, Bruno Sabino (Oeste).

CARTÕES VERMELHOS - Mauro e Fábio Santos (Oeste). Diego Macedo (Bragantino).

RENDA - R$ 6.534,75

PÚBLICO - 580 pagantes

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).