Bragantino vence e afunda Marília no duelo dos piores do Paulistão Depois de um primeiro tempo sonolento e de baixo nível técnico, o Bragantino foi melhor do que o Marília e venceu por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, pela nona rodada do Campeonato Paulista. No duelo que reuniu as duas piores equipes do Estadual, o Marília ficou em situação ainda mais complicada na tabela geral.