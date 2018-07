Bragantino vence e deixa Ponte Preta longe do acesso

Com o resultado, a Ponte Preta soma a sua segunda derrota consecutiva, já que na rodada passada havia perdido diante do Ipatinga por 2 a 1. Assim, o time campineiro permanece com 45 pontos e segue em posição intermediária na tabela de classificação. Já o Bragantino praticamente confirma a sua permanência na Série B, já que chegou aos 40 pontos.

Lutando pelo acesso, a Ponte Preta não mostrou no primeiro tempo um futebol de time que luta pelo acesso. Assim, sofreu o gol logo no início e não conseguiu criar chances para empatar o jogo. Aos sete minutos, Luciano Sorriso cobrou falta de longe e contou com o desvio no pé de Moacir. A bola mudou sua trajetória e entrou no canto direito do gol de Eduardo Martini, que estava no lado oposto.

Em vantagem no placar, o Bragantino sofreu com lesões de seus jogadores em campo. Assim, o técnico Marcelo Veiga teve que queimar duas alterações ainda no primeiro tempo, mas o time se manteve bem posicionado e saiu vitorioso na primeira etapa.

Logo no início do segundo tempo, o árbitro Cleber Welington Abade teve que deixar o campo de maca e chorando bastante com dores na panturrilha esquerda. O juiz caiu no gramado e foi atendido pelos médicos dos dois clubes. Segundo exame parcial, o diagnóstico foi de lesão na panturrilha e que impossibilitou o árbitro de prosseguir no jogo. Assim, Abade foi substituído pelo quarto árbitro, o também paulista José Henrique de Carvalho.

Após sete minutos de paralisação, o jogo recomeçou, mas a Ponte Preta conseguiu somente um gol anulado, quando William mandou a bola para dentro do gol e o árbitro assinalou impedimento. O goleiro Gilvan também foi o responsável por garantir a vitória do Bragantino como visitante. No final do jogo, a torcida da Ponte Preta entoou gritos de protestos. Os alvos foram os jogadores, principalmente o goleiro Eduardo Martini, o técnico Jorginho e também o presidente Sérgio Carnielli.

Agora, pela 31.ª rodada, a Ponte Preta enfrenta o Santo André, nesta sexta, às 21 horas, no estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Já o Bragantino encara o Ipatinga no sábado, às 21 horas, no Ipatingão, em Minas Gerais.

Ficha técnica

Ponte Preta 0 x 1 Bragantino

Ponte Preta - Eduardo Martini; Everton Silva, Naldo, Augusto e Bruno Collaço; Pirão, Josimar, Moacir (Daniel Lovinho) e Ivo; Kieza (Richard Falcão) e William. Técnico: Jorginho.

Bragantino - Gilvan; Marco Aurélio, André Astorga e Júnior Lopes; Nego, Éder (Júlio César), Luciano Sorriso (Marcelinho), Eder Silva (Adriano) e Diego; Juninho Quixadá e Rodriguinho. Técnico: Marcelo Veiga.

Gol - Luciano Sorriso, aos 7 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Ivo, Augusto, Pirão e Everton Silva (Ponte Preta); Diego, Júnior Lopes e Rodriguinho (Bragantino).

Árbitro - Cleber Welington Abade (SP).

Renda - R$ 21.488,00.

Público - 3.588 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).