Bragantino vence e estraga festa do Bahia no Morumbi O Bragantino não tomou conhecimento da festa preparada pela torcida do Bahia, neste sábado, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e venceu por 2 a 0. Após a partida, o cantor Ricardo Chaves fez um show para os torcedores presentes, decepcionados com a derrota na despedida da Série B do Campeonato Brasileiro.