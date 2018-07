Bragantino vence em São Caetano com 2 gols de Lincom

A vitória em São Caetano do Sul deixou o Bragantino com 12 pontos, em 10º lugar no Paulistão. Já o time da casa permanece com os mesmos cinco pontos, ainda em péssima situação, dentro da zona de rebaixamento.

A principal novidade foi a escalação do polêmico Jobson pela primeira vez como titular, no lugar de Vandinho, no ataque do São Caetano. Para completar, o time do ABC contava com dois veteranos: o meia Rivaldo e o goleiro Fábio Costa. Do lado do Bragantino, muitas suspensões e contusões obrigaram o técnico Mazola Júnior a armar uma formação mais defensiva.

Mesmo assim, foi o Bragantino quem saiu na frente. Aos 10 minutos, Malaquias lançou Diego Macedo, que levantou para Lincom bater de primeira. A bola ainda resvalou nas mãos de Fábio Costa, mas entrou. Com a vantagem, o time visitante se fechou ainda mais na defesa, explorando os contra-ataques.

O empate veio aos 32 minutos, quando Rivaldo apareceu na área e desviou de cabeça o cruzamento vindo da esquerda. O goleiro Rafael Defendi saiu errado e não cortou a bola. Assim, o pentacampeão mundial marcou seu segundo gol em dois jogos pelo São Caetano.

No segundo tempo, o Bragantino ficou só na marcação. O São Caetano dominou as ações em campo, mas se descuidou na defesa. Aí, já aos 43 minutos, o time de Bragança Paulista fez o gol da vitória. Matheus chutou forte e Fábio Costa rebateu para frente. A bola caiu nos pés de Lincom, que, livre, fez 2 a 1.

Na próxima rodada do Paulistão, o São Caetano visita o Mirassol no sábado, enquanto o Bragantino recebe o Corinthians no domingo.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 1 X 2 BRAGANTINO

SÃO CAETANO - Fábio Costa; Samuel Xavier, Gabriel, Adriano Alves e Pirão; Moradei, Leandro Carvalho (Gioavanni), Éder (Ailton) e Rivaldo; Jobson (Vandinho) e Danielzinho. Técnico - Geninho.

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Robertinho, André Astorga e Rafael Andrade (Bruno Iotti); Diego Macedo, Geandro, Neto, Moisés e Léo Jaime (Graxa); Malaquias (Matheus) e Lincom. Técnico - Mazola Júnior.

GOLS - Lincom, aos 10, e Rivaldo, aos 32 minutos do primeiro tempo; Lincom, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Danielzinho e Gabriel (São Caetano).

RENDA - R$ 5.780,00.

PÚBLICO - 618 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).