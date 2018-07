Bragantino vence Guarani e respira na luta para não cair

Apesar da vitória, o time de Bragança Paulista continua na zona de rebaixamento, mas agora em 17º lugar, com 27 pontos, dois a menos do que o CRB, que neste sábado enfrenta o Avaí em Florianópolis. O Guarani, por sua vez, está com 37 pontos, na 13ª posição.

O Bragantino começou o jogo marcando em cima, dando sinais de que buscaria a vitória a qualquer custo. Mas foi vítima de um fato inédito: perdeu três jogadores machucados em 23 minutos. Preto saiu com torção no tornozelo e, depois, Jefferson Feijão e Toninho sentiram lesões musculares.

Mesmo com as mudanças forçadas, o Bragantino foi mais ativo no ataque e criou boas chances para abrir o placar. A melhor chance, porém, foi do Guarani, aos 37 minutos, quando Schwenck cabeceou e a bola, caprichosa, tocou no travessão e depois foi aliviada pelo goleiro Gilvan.

Mas o esforço do Bragantino foi recompensado com os dois gols no final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Tiago Luís fez o cruzamento do lado direito e o zagueiro André Vinícius testou firme. O goleiro Emerson falhou e a bola entrou: 1 a 0. Já nos acréscimos, aos 47, Léo Jaime ampliou ao subir de cabeça nas costas de Oziel e encobrir Emerson.

O Guarani voltou para o segundo tempo com duas mudanças: Renato Ribeiro e Robinho entraram, respectivamente, nos lugares de Jackson e Clebinho. Mas o time não melhorou, permitindo que o Bragantino fosse perigoso nos contra-ataques. A melhor chance dos visitantes foi aos 30 minutos, quando Diego Macedo bateu, a bola desviou num zagueiro e explodiu na trave direita de Emerson, que ainda recebeu a bola em seu rosto.

O visitante, porém, não soube aproveitar as chances e sofreu nos últimos minutos, quando apresentou cansaço físico. O aperto do Guarani começou aos 34 minutos, quando Renato Ribeiro desviou de cabeça o levantamento de Danilo Sacramento e diminuiu para 2 a 1. Depois disso, o time da casa pressionou, criou outras chances e só não empatou por falta de pontaria de seus atacantes.

A 30ª rodada da Série B será toda realizada na terça-feira à noite. O Bragantino recebe o Barueri, enquanto o Guarani visita o Goiás.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 X 2 BRAGANTINO

GUARANI - Emerson; Oziel, Fernando, Rodrigo Arroz e Bruno Recife; Jackson (Renato Ribeiro), Fábio Bahia, Dener (Júnior Negão) e Danilo Sacramento; Clebinho (Robinho) e Schwenck. Técnico - Vadão.

BRAGANTINO - Gilvan; Diego Macedo, André Vinícius, Toninho (Rafael Andrade) e Jefferson Feijão (Léo Jaime); Carlinhos, Acleisson, Preto (Luciano Sorriso) e Tiago Luís; Malaquias e Lincom. Técnico - Vágner Benazzi.

GOLS - André Vinícius, aos 43, e Léo Jaime, aos 47 minutos do primeiro tempo; Renato Ribeiro, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTOES AMARELOS - Robinho, Renato Ribeiro, Luciano Sorriso e Malaquias.

RENDA - R$ 4.234,00.

PÚBLICO - 930 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).