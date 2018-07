Bragantino vence lanterna Sampaio Corrêa e deixa zona de rebaixamento da Série B

Com 27 pontos, os paulistas subiram para a 16.ª colocação e só estão na frente do 17º Goiás pelo número de vitórias: 7 a 6. Mesmo assim, o time goiano pode recuperar a posição nesta rodada, já que só entra em campo pela rodada no sábado, quando recebe o Ceará no Serra Dourada, em Goiânia.

O Sampaio Corrêa vive situação ainda mais delicada. Com 17 pontos, a equipe maranhense é a lanterna da competição e já está a dez pontos abaixo do próprio Bragantino, primeiro clube fora da zona da degola.

Desde o início, o Bragantino era mais presente no campo de ataque, enquanto o Sampaio Corrêa jogava apostando em contragolpes, mas tinha dificuldades para trabalhar a bola no chão. Não demorou para que, aos 22 minutos, o time da casa abrisse o placar. Em cobrança de falta, Alemão levantou a bola para a área e o zagueiro César Gaúcho completou de cabeça para o fundo do gol.

A partida só voltou a ganhar em emoção após o intervalo. Logo aos dois minutos da etapa final, Watson acertou chute com rara felicidade no ângulo de Rodrigo Ramos e ampliou a vantagem do Bragantino. A resposta, no entanto, foi imediata. Apenas dois minutos mais tarde, o experiente goleiro Felipe saiu em falso e a bola sobrou para Wágner completar para o gol e diminuir a vantagem.

O jogo seguiu movimentado e se complicou ainda mais para os paulistas. Isso porque aos dez minutos, o lateral-direito Alemão cometeu falta, recebeu cartão amarelo e seguiu reclamando até ser expulso. Mesmo com um homem a mais, os visitantes não conseguiram pressionar e acabaram derrotados.

As duas equipes descansam no fim de semana e só voltam a campo na próxima terça-feira pela 25ª rodada da Série B. O Bragantino recebe o Atlético-GO às 20h30 no Nabi Abi Chedid, e uma hora mais tarde o Sampaio visita o Ceará no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 1 SAMPAIO CORRÊA

BRAGANTINO - Felipe; Alemão, Ednei, César Gaúcho e Bruno Pacheco; Gabriel Dias (Adenilson), Edson Sitta, Rivaldo (Alan Mineiro) e Matheus Rodrigues (André Rocha); Erick e Watson. Técnico: Marcelo Veiga.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola (Guilherme Lucena), Luiz Otávio, Wágner e Heverton (Felipe Paulista); Diogo Orlando (Jean Carlos), Tássio, Felipe Baiano e Gustavo Marmentini; Elias e Henrique. Técnico: Flávio Araújo.

GOLS - César Gaúcho, aos 22 minutos do primeiro tempo; Watson, aos 2, e Wágner, aos 4 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Alemão (Bragantino); Diogo Orlando, Tássio e Guilherme Lucena (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Alemão (Bragantino).

RENDA - R$ 4.415,00.

PÚBLICO - 448 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).