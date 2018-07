Bragantino vence, mas segue na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão

BRAGANÇA PAULISTA - O Bragantino finalmente deu sinais de que pode reagir na Série B do Brasileiro. Neste sábado, derrotou o Sport por 3 a 2, no Estádio Nabi Chedid, em Bragança Paulista, pela 11.ª rodada do campeonato. Mas, apesar da vitória, o time paulista ainda está na zona de rebaixamento, agora com 12 pontos - a equipe pernambucana, por sua vez, segue com 17 pontos.

A vitória reabilitou o Bragantino após a goleada sofrida para o Vitória, por 4 a 1, em Salvador, na última rodada. Por outro lado, significou a primeira derrota do Sport após quatro rodadas positivas sob o comando do técnico Mazola Júnior.

O Bragantino começou o jogo em alta velocidade, diminuindo os espaços e buscando o gol. Assim, abriu o placar logo no primeiro minuto, quando o estreante Luiz Carlos arriscou o chute de longe e surpreendeu o goleiro Rodrigo Calaça.

Aos 14 minutos, Luis Mário foi empurrado na área por Alex Bruno, mas o árbitro preferiu ignorar o lance e ainda advertiu o experiente atacante do Bragantino com o cartão amarelo. Mas os donos da casa ampliaram aos 24, com o cabeceio de Lincon.

Alegando que Luis Mário vinha sendo ameaçado de expulsão, o técnico Marcelo Veiga tirou o atacante de campo para a entrada de Luis. Depois disso, o Sport empatou. Aos 31 minutos, Tobi subiu sozinho e diminuiu de cabeça. E aos 35, Bruno Mineiro deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Bragantino tentou novamente apertar a marcação na saída de bola do Sport. Mas se deu mal, porque o time pernambucano imprimiu muita velocidade nos contra-ataques, criando duas grandes chances para virar o placar.

Mas, aos poucos, o Bragantino equilibrou as ações. E acabou fazendo o gol da vitória num lance individual de Luis Felipe, que driblou o adversário e acertou um lindo chute, definindo o placar aos 29 minutos.

Pela 12.ª rodada da Série B, o Bragantino vai enfrentar a Ponte Preta, no sábado, em Campinas, enquanto o Sport recebe o Salgueiro, na sexta-feira, em Recife.

BRAGANTINO - 3 - Gilvan; Júnior Lopes, André Astorga e Felipe; Luis Felipe, Luiz Carlos, Mineiro, Deyvid Sacconi (Diego) e Marcinho; Luis Mário (Luis e depois Léo Jaime) e Lincom. Técnico - Marcelo Veiga

SPORT - 2 - Rodrigo Calaça; Moacir, Alex Bruno, Tobi e Wellington Saci; Hamilton, Daniel Paulista (Branquinho), Naldinho e Thiaguinho (Diego Torres); Bruno Mineiro e Danielzinho (Willian). Técnico - Mazola Júnior

Gols - Luiz Carlos, a 1, Lincon, aos 24, Tobi, aos 31, e Bruno Mineiro aos 35 minutos do primeiro tempo; Luis Felipe, aos 29 minutos do segundo tempo; Árbitro - Felipe Gomes da Silva (RJ); Cartões amarelos - Luis Mário, Júnior Lopes, Deyvid Sacconi, Luiz Carlos, Luis e Wellington Saci; Renda - R$ 15.360,00; Público - 1.557 pagantes; Local - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)