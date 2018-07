Bragantino vence o Avaí, mas segue na zona de degola

Como consolo, o Bragantino ganhou uma posição, aparecendo agora em 17.º, na frente do CRB, que ficou com 30 pontos, em 18.º, após perder para o Vitória. O time paulista completou 17 rodadas entre os rebaixáveis. O Avaí, na zona de conforto, continua com 46 pontos, em nono lugar.

O jogo começou 6 minutos atrasado devido à falta de marcação de linhas do campo, apagadas após uma duradoura chuva de oito horas que castigou a cidade de Bragança Paulista e região. Os dois times tentaram imprimir velocidade. Mas ninguém teve competência para marcar.

Os dois times voltaram iguais do intervalo. O Avaí começou melhor, arriscando em chutes de longe, porém perigosos, de Julinho e Evando, que passaram bem perto, aos 8 e 9 minutos, respectivamente.

Até então apagado o Bragantino abriu o placar aos 11 minutos. Graças à perspicácia de Bruno Iotti, que forçou em cima de Diogo Orlando e ganhou um lateral. Ele cobrou rapidamente, nas costas da defesa. Lincom recebeu e, de cabeça erguida, virou para o outro lado, onde Diego Barbosa bateu rasteiro e com precisão: 1 a 0.

Depois disso, o Bragantino priorizou a marcação para tentar ampliar nos contra-ataques. O Avaí buscou o empate e quase conseguiu aos 23 minutos, numa bela jogada iniciada de letra por Diogo Orlando. A bola chegou para Laécio, no lado direito, que fez o cruzamento na cabeça de Evando. Ele desviou de Gilvan e o zagueiro André Vinícius salvou em cima da linha. Depois disso, nada mais importante aconteceu.

No final da semana acontece a 33.ª rodada. Na sexta-feira à noite, a partir das 21h50, o Avaí vai receber o Paraná. No domingo, às 16 horas, o Bragantino vai enfrentar o ASA, em Arapiraca.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 X 0 AVAÍ

BRAGANTINO - Gilvan; André Vinícius, André Astorga e Kadu; Diego Macedo, Carlinhos, Acleisson, Tiago Luís (Mateus) e Bruno Iotti; Diego Barbosa (Moisés) e Lincom. Técnico - Vágner Benazzi.

AVAÍ - Moretto; Diogo Orlando, Rafael (Fábio Santos), Fred e Julinho (Camilo); Bruno, Pirão, Mika e Jefferson Maranhão (Laécio); Diogo Acosta e Evando. Técnico - Argel Fucks.

GOL - Diego Barbosa, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ).

CARTÕES AMARELOS - André Vinícius, André Astorga e Gilvan (Bragantino). Julinho e Pirão (Avaí).

RENDA - R$ 5.119,91.

PÚBLICO - 577 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).