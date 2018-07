Bragantino vence o Boa em casa e continua na Série B

Pelo menos na última rodada, o Bragantino apagou, em parte, a péssima campanha desta temporada, que terminou com um saldo ruim de 18 derrotas, 8 empates e 12 vitórias.

E o time paulista teve a sua missão facilitada pela opção do time mineiro em priorizar a Copa Minas Gerais, onde disputa as semifinais na próxima semana e visa ser campeão para garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2013. Por isso, o técnico Sidney Moraes escalou um time misto. E o Bragantino também contou com a presença de sua torcida, que aproveitou a promoção de trocar o ingresso por um quilo de alimento doado a várias instituições da cidade.

Mesmo desfalcado, o Boa esteve bem posicionado em campo, dando mais pressão e tendo mais domínio de bola. O Bragantino parecia nervoso, insistindo na ligação direta defesa-ataque. Mas saiu na frente aos 37 minutos. Preto, nas costas da defesa, lançou Malaquias em impedimento. Ele ajeitou a bola no peito e, quando ela ficou na sua frente, bateu no canto esquerdo e alto do goleiro Lee. O Boa reclamou, com razão, da posição irregular.

No começo do segundo tempo, o Boa quase empatou, aos 4 minutos. Marcelo Macedo chutou de fora da área e a bola explodiu no travessão de Gilvan. Mas a sorte estava mesmo do lado do Bragantino, que ampliou aos 25 minutos. Bruno Iotti cruzou do lado direito e Lincom cabeceou na pequena área. A bola entrou no alto.

O terceiro gol saiu num contra-ataque. Léo Jaime lançou Mateus em velocidade, ele correu até a grande área e, mesmo desequilibrado, mandou a bola para as redes. Depois disso, não houve mais jogo. Pelo menos para o Bragantino, que se fechou e esperou o apito final.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 3 X 0 BOA

BRAGANTINO - Gilvan; Rafael Andrade, André Astorga e Kadu; Léo Jaime, Carlinhos, Preto, Malaquias (Glauber e Acleisson) e Bruno Iotti; Diego Barbosa (Mateus) e Lincon. Técnico - Vágner Benazzi.

BOA - Lee; Robert, Neylor, Gabriel e Higo (Esquerdinha); Olívio, Neílson, Radamés e Petros (Pedro Paulo); Fernando Caranga e Marcelo Macedo (Tiago Azulão). Técnico - Sidney Moraes.

GOLS 0 Malaquias, aos 37 minutos do primeiro tempo. Lincon, aos 25, e Mateus, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jaílson Macedo Freitas (BA)

CARTÕES AMARELOS - Neílson e Radamés (Boa); Malaquias, Lincom e Mateus (Bragantino)

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).