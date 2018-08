Bragantino vence o Náutico por 3 a 1 e sai na frente das quartas da Série C

No jogo que abriu a fase de quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado, o Bragantino não deu chances ao Náutico e saiu na frente, na briga pela vaga na segunda divisão, ao vencer por 3 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Os dois times voltam a se encontrar no próximo dia 26, às 17 horas, na Arena Pernambuco. O Bragantino entra em campo no segundo jogo podendo perder por um gol de diferença para selar a classificação. Uma vitória pernambucana por dois gols de diferença leva a definição da vaga para os pênaltis. Não há o critério de desempate com gols marcados fora de casa. Para carimbar a vaga na volta, o Náutico precisa vencer por três gols de diferença, como 3 a 0 ou 4 a 1.

O time paulista foi mortal no primeiro tempo e conseguiu balançar as redes duas vezes. Aos 29 minutos, em contra-ataque, Matheus Oliveira arrancou em velocidade, invadiu a área e rolou para Vitinho, que finalizou de primeira para o fundo das redes. Antes do intervalo, Marquinhos aproveitou cobrança de falta de Rafael Chorão e ampliou.

Na volta do intervalo, o Bragantino deu números finais à partida em gol marcado por Fabiano logo aos dez minutos do segundo tempo. Aos 26 minutos, depois de bate-rebate, Ortigoza descontou para os pernambucanos.

As quartas de final da Série C continuam neste domingo com dois jogos: Santa Cruz e Operário, no Arruda, em Recife (PE), e Botafogo-PB e Botafogo-SP, no Almeidão, em João Pessoa (PB). Na próxima segunda-feira, Cuiabá e Atlético-AC encerram a primeira perna do mata-mata.