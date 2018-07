Bragantino vence o Paulista em casa e volta ao G8 no Paulistão

BRAGANÇA - O Bragantino voltou a fazer parte do G8, zona de classificação do Campeonato Paulista, ao vencer o Paulista, por 2 a 0, em casa, pela 16.ª rodada. Esta foi a terceira vitória seguida da equipe em Bragança. Assim, agora soma 24 pontos, em oitavo lugar. E vai torcer por tropeços de Penapolense e Linense, que seguem atrás com 21 pontos.

Já o Paulista sofreu a sua terceira derrota consecutiva, vivendo um momento ruim na competição. Mas continua em posição intermediária, 12.º lugar, com 17 pontos.

Os dois times se preservaram no começo por causa do calor, fazendo um jogo de muitos estudos. Pior para o Bragantino que jogava em casa e precisaria tomar mais as iniciativas ofensivas. Aos poucos, o time da casa encontrou o caminho das pedras: o lado esquerdo do Paulista, onde Rodolfo Testoni ficava sozinho para segurar as avançadas do ala Diego Macedo e do atacante Malaquias, que caía por ali.

O gol saiu pelo lado direito, de onde partiu o levantamento de Diego Macedo para a área. O lateral Thales tentou cortar com a coxa, mas acabou mandando contra seu próprio gol. O goleiro Richard ainda se esticou e deu um tapinha na bola, que sobrou para o oportunista Lincom. Quase em cima da linha de gol ele chutou de perna direita para as redes, aos 39 minutos.

"Eu errei no cruzamento, porque a bola passou muito alta, mas depois ela (bola) sobrou e eu só tive o trabalho de empurrar", confirmou Lincom que marcou o seu nono gol na competição, dois a menos do que William, da Ponte Preta, que lidera a artilharia com 11.

O Bragantino voltou melhor para o segundo tempo, explorando de novo o lado esquerdo defensivo do visitante. Quase ampliou com um chute cruzado de Diego Macedo, que Richard espalmou. Giba mudou o Paulista, reforçando a marcação com as entradas de Diego Marangon e de Correia, para as saídas, respectivamente, de Kasado e Rodolfo Testoni.

Na tentativa de chegar ao ataque, o Paulista abriu muitos espaços na sua defesa. E aos 25 minutos, Matheus marcou o segundo gol, um pouco depois de substituir Lincom, que sentiu uma lesão muscular na perna esquerda. O meia recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque, invadiu a área e bateu cruzado. A bola saiu forte e furou a rede, deixando muita gente em dúvida na comemoração.

O Paulista ainda tentou "o tudo ou nada". Alfredo acertou a trave aos 31 minutos e teve seu esforço recompensado ao diminuir o placar aos 43 minutos. Após levantamento de Correia, da esquerda, o atacante apareceu entre dois zagueiros e testou para baixo, aos 43 minutos.

No minuto seguinte Carlinhos cometeu falta e foi expulso, deixando o Bragantino com um jogador a menos. E nos últimos minutos, o time da casa tratou de se defender para garantir a merecida vitória.

Os dois times vão atuar fora de casa na 17.ª rodada. Na quarta-feira, o Bragantino vai até Piracicaba enfrentar o XV. No sábado, o Paulista sai diante do Mogi Mirim.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 2 X 1 PAULISTA

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Toninho, Guilherme e Geandro; Diego Macedo (João Paulo), Carlinhos, Preto, Magno Cruz (Robertinho) e Rafael Costa; Malaquias e Lincom (Matheus). Técnico - Mazola Júnior.

PAULISTA - Richard; Thales, Dráusio, Lázaro e Rodolfo Testoni (Correia); Matheus, Kasado (Diego Marangon), Chiquinho e Renato Ribeiro; Cassiano Bodini e Marcelo Macedo (Alfredo). Técnico - Giba.

GOLS - Lincom, aos 39 minutos do primeiro tempo, e Matheus, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

CARTÕES AMARELOS - Toninho e Robertinho (Bragantino). Matheus, Diego Marangon e Cassiano Bodini (Paulista).

CARTÃO VERMELHO - Carlinhos (Bragantino).

RENDA - R$ 12.617,00.

PÚBLICO -749 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).