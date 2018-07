Bragantino vence o XV de Piracicaba com gol no final

BRAGANÇA PAULISTA - Vindo de duas derrotas seguidas, o Bragantino fez um gol duvidoso, aos 41 minutos do segundo tempo, e venceu o XV de Piracicaba, por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado serviu para reabilitar o time da casa.

Agora o time de Bragança soma 16 pontos, na vice-liderança do equilibrado Grupo D, que tem o Rio Claro, com 15, em terceiro, e o Palmeiras, com 23 pontos, na liderança. Atrás estão o Mogi Mirim, com 12, que perdeu em casa para o Ituano, por 1 a 0, e o lanterna Oeste, com cinco pontos, que perdeu por 1 a 0 para o Audax.

O JOGO

O XV, que tinha empatado fora com o Mogi Mirim, continua com os mesmos 11 pontos do Corinthians no Grupo B. O clube do interior ocupa a quarta colocação, mas o time da capital ainda entrará em campo neste sábado.

O objetivo do time da casa em Bragança Paulista era pressionar e tentar o gol o mais rápido possível. Mas encontrou um visitante bem armado e rápido nos ataques pelas laterais do campo. Aos quatro minutos, Adilson Goiano arriscou o chute de fora da área e o goleiro Rafael Defendi evitou o gol dos visitantes.

O goleiro do Bragantino também fez uma defesa no reflexo, após cruzamento da esquerda e conclusão à queima roupa de Gilsinho, aos 32 minutos. A única chance real do time da casa aconteceu aos 39 minutos, quando Magno Cruz vislumbrou a entrada de Robertinho, livre pelo lado direito. Mas ele parou na saída rápida do goleiro Mateus.

No segundo tempo, o jogo ficou mais amarrado. Gilsinho quase fez para o XV aos 12 minutos, enquanto a defesa segurava o empate. O Bragantino tinha esperança de chegar ao gol num lance de bola parada e pelo alto. E foi como saiu o gol, aos 41 minutos.

Após cobrança de falta, a defesa não cortou, a bola bateu na perna de Lincom e o goleiro Mateus rebateu. O próprio atacante completou para as redes. A sua posição era duvidosa, mas não houve nem uma reclamação exagerada da defesa, apenas o goleiro Mateus levantou as mãos.

Na 11ª rodada os dois times vão enfrentar grandes forças. O Bragantino vai sair diante do Santos, quinta-feira, às 21 horas, enquanto na quarta-feira, o XV vai receber o São Paulo, às 22 horas.

FICHA TÉCNICA:

BRAGANTINO 1 x 0 XV DE PIRACICABA

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Alexandre, Yago e Guilherme Mattis; Robertinho (Mateus), Geandro, Francesco, Gustavo, Magno Cruz e Denner (Alex); Magno Cruz e Tássio (Lincom). Técnico: Marcelo Veiga.

XV DE PIRACICABA - Mateus; Vinícius Bovi, Leonardo Luiz, Pitty e Aélson; Adilson Goiano (Danilinho), Rodrigo, Gilsinho e Breitner (Danilo Sacramento); Cafu e Adilson (Júnior). Técnico: Edison Só.

GOL - Lincom, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Geandro; Pitty.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP)

RENDA - R$ 16.470,50.

PÚBLICO - 1.753 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).