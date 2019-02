Bragantino vence Ponte Preta e assume a liderança do Grupo C do Paulistão

A Ponte Preta não jogou bem neste domingo e foi presa fácil para o Bragantino, que venceu por 2 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Após encerrar um jejum que durava quatro partida, o Bragantino chegou aos oito pontos e assumiu a liderança do Grupo C pelo menos até segunda-feira, quando a Ferroviária, com sete, recebe o Red Bull Brasil. Já a Ponte Preta estacionou nos cinco e caiu para a terceira colocação no Grupo A.

Logo aos três minutos, Renan Fonseca quase abriu o placar em cabeceio que passou raspando a trave. Esse foi único lance de perigo da Ponte Preta. Já o Bragantino fez Ivan trabalhar em cabeceio de Wesley e assustou também pelo alto com o zagueiro Lázaro.

O gol dos donos da casa era questão de tempo e saiu aos 39 minutos. Wesley puxou contra-ataque e passou para Esquerdinha, que encontrou Matheus Peixoto dentro da área. O atacante bateu mal, mas contou com um desvio de Reginaldo para atrapalhar a defesa de Ivan.

A Ponte Preta voltou com outra postura do intervalo e criou boas oportunidades com Matheus Oliveira, Gerson Magrão e Marlyson. No entanto, o Bragantino ampliou aos 37 minutos, quando Wesley recebeu de Rafael Chorão, passou pelo goleiro Ivan e bateu para o gol aberto. Nos acréscimos, Reginaldo, de cabeça, diminuiu, mas já era tarde demais para buscar o empate.

O Bragantino volta a campo no dia 11 de fevereiro, contra o Palmeiras, às 20 horas, no Pacaembu. Já a Ponte Preta receberá o São Paulo às 19 horas do sábado, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Os jogos serão válidos pela sexta rodada.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 X 1 PONTE PRETA

BRAGANTINO - Alex Alves; Itaqui (Juliano), Júnior Goiano, Lázaro e Léo Rigo; Klauber, Magno, Rafael Chorão, Esquerdinha (Adriano Paulista) e Wesley; Matheus Peixoto (Jardel). Técnico: Marcelo Veiga.

PONTE PRETA - Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; Edson, Igor Henrique (Luis Ricardo), Gerson Magrão, Matheus Vargas (Hugo Cabral) e Matheus Oliveira (Marlyson); Thalles. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Matheus Peixoto, aos 39 minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 37, e Reginaldo, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - Klauber, Juliano e Matheus Peixoto (Bragantino); Igor Henrique e Edson (Ponte Preta)

RENDA - R$ 21.520,00.

PÚBLICO - 955 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.