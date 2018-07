Bragantino vence XV de Piracicaba com gol no final Com um gol de Romarinho, aos 46 minutos do segundo tempo, o Bragantino derrotou o XV de Piracicaba, por 3 a 2, neste sábado à noite, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A vitória veio justamente no momento em que o time visitante demonstrava satisfação com o empate.