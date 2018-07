Bragantino vira sobre Atlético-GO, mas continua na degola

O Bragantino voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série B ao bater, de virada, por 2 a 1, o Atlético Goianiense, nesta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 17.ª rodada. Apesar da vitória, o time paulista continua na zona de rebaixamento, com 16 pontos, em 17.º lugar, enquanto que a equipe goiana continua com 25, em oitavo.

O visitante começou mais ligado e acertou uma bola no travessão em um chute de Pedro Bambu. Em seguida, abriu o placar, aos 10 minutos. Após cruzamento da direita, o goleiro Renan vacilou para sair e André Luís tocou devagar para as redes.

Mesmo não jogando bem, o time da casa empatou aos 31 minutos. O cruzamento saiu do lado esquerdo, a defesa não cortou e Luisinho tentou esticar o pé. Mas a bola tocou no corpo do defensor Victor Oliveira, que fez contra.

No segundo tempo, o Bragantino voltou mais avançado. Enquanto isso, os atleticanos mostraram muita apatia. O castigo aconteceu aos 24 minutos com o gol da virada. Cesinha fez o cruzamento, o goleiro Roberto deu rebote e Luisinho chutou forte e no alto. Depois disso, o time da casa tocou mais a bola, enquanto o visitante não conseguiu reagir.

No final de semana, no sábado, pela 18.ª rodada, o Bragantino vai sair diante do Paraná, em Curitiba, às 16h20. No mesmo dia e horário, o Atlético vai receber, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 x 1 ATLÉTICO-GO

BRAGANTINO - Renan; Samuel Santos (Dick), Gustavo Carbonieri, Guilherme Mattis e Bruno Recife; Geandro, Jackson Caucaia (Marcos Paulo), Sandro e Luisinho; Nunes (Lincom) e Cesinha. Técnico: PC Gusmão.

ATLÉTICO-GO - Roberto; Jonas, Adriano Alves, Lino e Victor Oliveira; Marcus Winícius, Pedro Bambu (Kaike), Luciano Sorriso (Marco Antônio) e Jorginho; André Luis e Júnior Viçosa (Josimar). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - André Luis, aos 10, e Victor Oliveira (contra), aos 31 minutos do primeiro tempo; Luisinho, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Geandro (Bragantino); Marco Antônio, André Luis e Victor Oliveira (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Antônio Neuriclaudio Costa (AC).

RENDA - R$ 4.390,00.

PÚBLICO - 364 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).