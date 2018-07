Bragantino vira sobre Icasa e emplaca 4ª vitória consecutiva

O Bragantino quebrou um tabu de nunca ter vencido o Icasa, nesta terça-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Desta vez, de virada, o time paulista venceu o cearense por 2 a 1, emplacando a sua quarta vitória consecutiva.

Com o resultado, o Bragantino foi a 32 pontos e assumiu a 11.ª colocação da Série B, subindo duas posições na classificação geral da competição. Na próxima rodada não terá Cesinha e Bruno Recife, que receberam o terceiro cartão amarelo, e Assis, que foi expulso.

O Icasa chega ao seu 10.º jogo sem vitória e permanece com 21 pontos na 17.ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. No confronto entre as equipes, foram sete jogos até o momento com cinco vitórias dos cearenses e dois empates, ambos em Bragança Paulista.

A partida na primeira etapa não teve muitas emoções. O Icasa surpreendeu no início e ficou com mais posse de bola, mas não conseguiu assustar o goleiro Matheus. O Bragantino fazia uma partida convencional e também não chegava. Mas quando o time paulista estava mais perto de marcar, acabou sofrendo o gol. Aos 43 minutos, Dodó aproveitou o passe de Lucas Gomes e na frente de Matheus fez 1 a 0.

O Bragantino voltou diferente para segunda etapa. Uchoa e Mota deixaram a equipe para as entradas de Esquerdinha e Washington, respectivamente. As mudanças deram certo e o clube paulista encurralou o Icasa.

De tanto pressionar, o empate do Bragantino saiu aos 22 minutos. Sandro ficou com a bola no meio de campo e caminhou em direção ao gol. Se livrou de um marcador e, na saída de Busatto, bateu rasteiro no meio do gol para igualar o marcador.

A pressão continuou e aos 40 minutos chegou a virada. Magno Cruz fez grande cruzamento da esquerda para a direita e Assis apareceu sozinho na segunda trave para cabecear e fazer 2 a 1 para o Bragantino, de virada. Na comemoração, ele tirou a camisa e foi expulso porque momentos antes tinha sido amarelado.

O Bragantino volta a campo neste sábado, às 16h10, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), para enfrentar o Oeste, pela 26.ª rodada. O Icasa joga no mesmo dia, mas às 21 horas, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), contra o ABC, buscando a reabilitação e o fim de indigesta sequência de 10 jogos sem vencer.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 x 1 ICASA

BRAGANTINO - Matheus; Samuel Santos, Guilherme Mattiz, Tobi e Bruno Recife; Geandro, Uchoa (Esquerdinha), Magno Cruz, Sandro; Cesinha (Assis) e Mota (Washington). Técnico: PC Gusmão.

ICASA - Busatto; Ivonaldo, Naylhor, Gilberto e Zeca; Albano (Marciel), Dodó, Rodrigo Vitor (Fernando Sobral) e Danilo Cintra (Bismarck); Eric e Lucas Gomes. Técnico: Vladimir de Jesus.

GOLS - Dodó, aos 43 minutos do primeiro tempo; Sandro, aos 22, e Assis, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cesinha, Bruno Recife e Assis (Bragantino); Albano e Rodrigo Vítor (Icasa).

CARTÃO VERMELHO - Assis (Bragantino).

ÁRBITRO - Edmar Campos da Encarnação (AM).

RENDA - R$ 24.285,00

PÚBLICO - 4.081 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).