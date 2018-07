Bragantino faz 2 a 1 no Boa, volta a vencer após 3 rodadas e cola no G-4

Depois de três rodadas sem vencer, o Bragantino fez as pazes com a vitória ao derrotar o Boa por 2 a 1 na noite desta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time paulista chega à 7ª colocação, com 42 pontos, quatro a menos que o Bahia, clube que fecha o G4, a zona de acesso à primeira divisão do futebol brasileiro.

Já o Boa chega ao seu nono jogo sem vencer - são oito derrotas seguidas. Ocupa agora a 18ª colocação, com 23 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Macaé, que tem oito pontos a mais do que os mineiros.

Precisando da vitória, os dois times buscavam o ataque desde o primeiro minuto, mas pecavam na armação, desperdiçando muitos passes no meio-campo.

Com dificuldades para criar chances de perigo, as principais jogadas eram oriundas de bolas paradas. Na melhor chance do Boa, Chapinha cobrou escanteio na cabeça de Wilson Júnior, mas o goleiro Douglas evitou o gol. Na resposta, aos 39 minutos, em lance parecido, o Bragantino abriu o placar com o zagueiro Gilberto, que subiu mais que a defesa e cabeceou para fazer a alegria da torcida de Bragança Paulista.

Mais bem postado em campo, o time da casa seguiu criando as principais jogadas ofensivas da partida e o segundo gol nasceu, novamente, de uma cobrança de escanteio, aos 29 minutos da etapa final. Bruno César, que tinha acabado de entrar, desviou de cabeça na primeira trave e acabou com qualquer reação do goleiro do Boa, ampliando a vantagem do time da casa.

Nos últimos minutos, a torcida fazia festa e gritava "olé" enquanto o time da casa trocava passes administrando o resultado e garantindo a importante vitória, mas o Boa conseguiu assustar diminuindo o placar com Moacir, aos 42 minutos. Em nova jogada de bola parada, a bola sobrou para o meia que completou para o gol de cabeça. Mas a reação parou por aí e o jogo terminou com vitória do Bragantino por 2 a 1.

Pela 29ª rodada, o Bragantino volta a campo na próxima terça-feira, às 21 horas, quando enfrenta o Santa Cruz, no Arruda. No sábado, o Boa recebe o CRB no Estádio Municipal de Varginha, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 2 x 1 BOA

BRAGANTINO - Douglas; Leandro Silva (Daivison), Gilberto, Éder Lima e Moisés; Bruno Formigoni, Jocinei, Wigor e Alan Mineiro (Chico); Jobinho e Rodrigo Maranhão (Bruno César). Técnico: Wagner Lopes.

BOA - Douglas; Wendel(Leonardo), Patrick, Everton Sena e Bruno Felipe; Léo Baiano (Clebson), Gabriel Dias, Chapinha e Moacir; Wilson Júnior (Erick Luís) e Tadeu. Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Gilberto, aos 39 minutos do primeiro tempo. Bruno César, aos 29, e Moacir, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva, Moisés, Bruno Formigoni, Jocinei e Rodrigo Maranhão (Bragantino); Wendel e Léo Baiano (Boa).

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 29.180,00.

PÚBLICO - 5.275 presentes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).