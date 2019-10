Bragantino x Vitória: transmissão e horário do jogo pela Série B

Bragantino e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em Bragança Paulista, pela 25ª rodada da Série B. O time anfitrião lidera a competição com 48 pontos e terá pela frente um adversário que luta contra o rebaixamento.

Bragantino x Vitória terá transmissão da TV Globo (só para a Bahia), Premiere e SporTV.

O Bragantino vem de duas vitórias consecutivas e disparou na ponta da Série B, com seis a mais do que o Atlético-GO, o segundo colocado.

O Vitória vive péssimo momento, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. É o 16º colocado com os mesmos 25 pontos do Vila Nova, que abre a zona de rebaixamento, e somente dois a mais do que o lanterna Figueirense.