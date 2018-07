Braian Rodríguez treina e será titular do Grêmio contra o Ypiranga

Recém-contratado, o atacante Braian Rodríguez fará sua estreia já como titular do Grêmio. Nesta terça-feira, o jogador trabalhou normalmente entre os 11 que estarão em campo contra o Ypiranga, na quarta, e foi confirmado para o duelo que acontecerá no Colosso da Lagoa, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.

Contratado como esperança para um ataque que vinha rendendo muito pouco, o uruguaio foi confirmado como titular assim que apareceu regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele ocupará a vaga de Luan, que atuou diante do Caxias mas acabou preterido, será companheiro de Yuri Mamute.

Quem também ganhou uma vaga na equipe foi o lateral Matías Rodríguez, que retorna de suspensão e trabalhou no lugar de Galhardo. Os novos reforços, o volante Maicon e o meia Cristian Rodríguez, esperam a regularização na CBF e só devem estrear no Cruzeiro, sábado, na Arena.

Na atividade desta terça, Felipão exigiu bastante atenção da defesa nas jogadas de bola parada, preocupado com o principal jogador do Ypiranga, o veterano Paulo Baier. Ele trabalhou a equipe titular com: Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Rhodolfo, Erazo e Marcelo Hermes; Marcelo Oliveira, Fellipe Bastos, Douglas e Giuliano; Yuri Mamute e Braian Rodríguez.