Branco se recupera da covid-19, recebe alta e passará a Páscoa em casa

O ex-jogador Branco está fora do hospital. Campeão com a seleção brasileira em 1994, ele estava internado desde o dia 16 de março e chegou a ser entubado em decorrência da covid-19. Na última quarta-feira deixou a UTI e, neste sábado, após melhorias e estabilidade em seu quadro de saúde, foi liberado para ir para casa.

Branco completa 57 anos neste domingo, que também é celebrada a Páscoa. A notícia foi comemorada pela esposa do ex-jogador, Cleo Pozzebon, que também é médica. “Gratidão é a palavra a todos vocês por todo carinho, e mensagens!!”, escreveu em uma foto postada em suas redes sociais.

Leia Também Prefeitura libera e clubes cariocas voltam a jogar no Rio a partir de 9 de abril

O Fluminense, clube o qual Branco é ídolo, também fez questão de homenagear a notícia deste sábado. O clube carioca postou um vídeo em que, de cadeira de rodas, o ex-jogador é direcionado à saída do hospital onde ficou, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Diversas pessoas o aplaudiram. “Estamos emocionados junto com você, Guerreiro!”, escreveu a equipe.

Hoje, Branco é coordenador das seleções de base masculinas da CBF. Ele contraiu o novo coronavírus após integrar a delegação que viajou até Recife, no início de março, para um período de preparação e amistoso com o Retrô FC. O técnico do sub-18 Dudu Patetuci, o auxiliar Igor Cotrim e o assessor Bruno Pacheco também foram infectados.