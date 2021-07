Branda pede união para São Paulo sair da crise: 'Temos de estar mais unidos do que nunca'

Sem Hernán Crespo, diagnosticado com covid-19 no dia 26 de junho, o São Paulo foi comandado mais uma vez pelo auxiliar Juan Branda e perdeu por 2 a 1, de virada, para o Red Bull Bragantino, no último domingo. Já preparando o terreno para devolver o comando às mãos do treinador, que deve voltar nesta segunda, ele pregou a necessidade de união para tirar o time da crise.

Com a derrota do final de semana, a equipe tricolor segue sem vencer após nove rodadas disputadas pelo Brasileirão. O auxiliar sabe que momento é difícil, mas acredita que há saída para a atual situação. "Cremos que o trabalho, a perseverança, a união, com tudo isso a gente sai. Neste momento, temos que estar mais unidos do que nunca e com muita perseverança", comentou.

Na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos somados, o São Paulo tem pela frente um encontro com o Internacional, no Beira-Rio, na próxima quarta-feira. O zagueiro Miranda, substituído em razão de um incômodo na panturrilha esquerda, ainda no intervalo, será reavaliado para saber se tem condições de jogo.

No meio da semana, o defensor, recém-recuperado de lesão, já havia sido substituído após reclamar de um desconforto muscular no clássico contra o Corinthians. Questionado se o retorno do jogador foi precipitado, Branda disse que não houve antecipação. "Miranda sempre quer jogar, é capitão da equipe. Sempre com alta médica, sendo aprovado, é escalado para estar no time titular", afirmou.