Brandão dá cabeçada em Thiago Motta em jogo do PSG

O atacante Brandão acertou uma cabeçada no volante Thiago Motta ao fim da partida entre Paris Saint-Germain e Bastia, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Francês. A agressão aconteceu no túnel que leva aos vestiários do Parc des Princes, onde foi disputado o jogo vencido pelo PSG por 2 a 0.

Imagens do circuito interno de TV do estádio mostra o momento exato em que o brasileiro acerta uma cabeçada no rosto de Motta, que tem nacionalidade brasileira e italiana. O volante, em seguida, aparece com muito sangue no nariz. O choque acabou fraturando o nariz do jogador, de acordo com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Indignado com a cabeçada, o dirigente pediu uma punição severa ao atacante do Bastia. "Ele deve ser banido do esporte", afirmou. O zagueiro Thiago Silva, companheiro de Motta no PSG, não entrou em campo porque se recupera de lesão, mas não deixou de manifestar seu repúdio pelo ataque.

"Vergonhoso! Sua atitude é indigna de um jogador de futebol! Deus não esquece...", declarou o defensor, em referência a Brandão, no Twitter. Depois, fez coro com o presidente do clube e pediu uma punição dura ao atacante compatriota.

"Eu quero saber quantos jogos de suspensão ele vai pegar... É um jogador desleal, que só fala muito o tempo todo ao invés de jogar futebol. Se eu peguei três jogos de gancho há dois anos por acertar o árbitro, imagina um ataque como esse. O quarto árbitro viu tudo. Eu estava ao lado do árbitro quando este cara atacou nosso jogador", criticou Thiago Silva.