O atacante Brandão, do Bastia, foi suspenso por seis meses após ter dado uma cabeçada no jogador do Paris Saint-Germain Thiago Motta em agosto, depois de partida entre as duas equipes, informou a liga francesa nesta quinta-feira.

O brasileiro havia sido suspenso provisoriamente por quatro semanas. "Brandão poderá voltar a jogar em 22 de fevereiro de 2015", disse o comitê disciplinar da liga em comunicado.

Imagens das câmeras de segurança mostraram Brandão dando dois passos antes de acertar o brasileiro naturalizado italiano Motta no rosto. Depois de encerrada a partida entre as duas equipes francesas - vitória do PSG por 2 a 0 -, ele esperou o meio-campo brasileiro, com quem havia discutido em campo, no vestiário e o agrediu com uma cabeçada.

Thiago Motta fraturou o nariz. Uma semana depois, o atacante do Bastia ficou detido por algumas horas e acabou intimado a comparecer a um tribunal da capital francesa para ser julgado.