Brandão já sonha com artilharia no Cruzeiro Principal reforço do Cruzeiro contratado durante a temporada, o atacante Brandão enfim vai jogar pela primeira vez diante da torcida celeste. Nesta sexta-feira, o técnico Cuca confirmou que o ex-jogador do Olympique de Marselha vai ser titular da equipe contra o Palmeiras, domingo, na Arena do Jacaré, pela segunda rodada do Brasileirão.