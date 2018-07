Branquinho diz que recusou o Santos pelo Atlético-PR Destaque do Santo André no Campeonato Paulista, o meia Branquinho por pouco não conseguiu superar o Santos na final do Estadual. Mas, mesmo sentindo na pele a força do time sensação do futebol brasileiro no momento, o jogador afirmou nesta sexta-feira que recusou uma proposta da equipe santista. Branquinho fez a revelação em sua apresentação como novo reforço do Atlético-PR.