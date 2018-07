Branquinho pede superação no Atlético-PR O Atlético Paranaense faz duelo decisivo neste sábado contra o Grêmio, no Olímpico, em confronto direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. E mesmo com sua equipe atuando fora de casa, o meia Branquinho apostou em um bom resultado e pediu superação ao elenco atleticano.