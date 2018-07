Brasil abre Jogos Militares com vitória no futebol

RIO - No primeiro evento dos Jogos Mundiais Militares de 2011, que terá a sua cerimônia de abertura neste sábado, no Rio, o Brasil estreou com vitória no futebol masculino ao bater a Argélia por 1 a 0, nesta sexta-feira pela manhã, em São Januário.

O único gol do confronto foi marcado pelo atacante Renildo e a partida recebeu uma pequena quantidade de torcedores no estádio vascaíno. Mas, apesar disso, o duelo contou com uma presença ilustre. O ex-jogador e hoje deputado federal Romário deu o pontapé inicial ao duelo e chegou a ir aos vestiários para conversar com os jogadores brasileiros.

Curiosamente, Renildo, autor do gol da vitória brasileira, usa a camisa número 11, com o qual Romário se consagrou no futebol, sendo tetracampeão mundial na Copa de 1994. "Jogar com a camisa 11 sempre pesa e entrei em campo inspirado por causa do encontro com o Romário. O tamanho (estatura) é o mesmo, mas o futebol é bem diferente", afirmou o jogador, com bom humor, ao comentar a sua atuação.

A cerimônia de abertura dos Jogos Mundiais Militares, que terá na capital carioca a sua quinta edição, será realizada na tarde deste sábado no Engenhão. Os organizadores da competição anunciaram que 30 mil pessoas garantiram ingressos para acompanhar a abertura do evento, que vai reunir cerca de 6.000 atletas de 114 países durante 10 dias de competições.