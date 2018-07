Brasil abre novo estádio, mas não para a Copa do Mundo

No entanto, o estádio de 60 mil assentos não sediará nenhum jogo do torneio.

A Arena Grêmio, construída pelo clube de mesmo nome, foi ignorada pela FIFA, que optou pelo inacabado Estádio Beira-Rio para receber cinco jogos do mundial. O proprietário é o arquirrival do Grêmio, o Internacional.

O estádio de 52 mil lugares do Inter está sendo reformado ao custo de 330 milhões de reais e não está previsto para ficar pronto antes de dezembro de 2013.

A escolha fez as sobrancelhas levantarem em um país que luta para terminar seus estádios e suas obras infraestrutura básica a tempo da Copa, e tem recebido advertências da FIFA para agilizar os trabalhos.

O Grêmio inaugura seu estádio de 600 milhões de reais neste sábado, em um amistoso contra o Hamburgo, time que venceu para conquistar o Mundial de Clubes (jogado entre os melhores times da Europa e América do Sul) em 1983.

A FIFA também ignorou o novo estádio do Grêmio como sede da Copa das Confederações 2013, ao mesmo tempo que os seis escolhidos suam para estar prontos.

"Isto não foi explicado para nós," disse o vice-presidente do Grêmio, Eduardo Antonini, sobre a ausência do clube na lista. "Nós temos o primeiro estádio pronto. Esta cidade é apaixonada por futebol e ao invés daqui a Copa foi para outros lugares com menos tradição no futebol."

Dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol não retornaram as ligações pedindo comentários.

A Copa do Mundo será disputada em doze estádios, nove deles estão sendo construídos a partir do zero e três outros estão sendo modernizados. Dois outros estão sendo construídos. Além da Arena do Grêmio, o Palmeiras está gastando mais de 400 milhões de reais em um estádio de 45 mil lugares em São Paulo.

Embora sequer esteja previsto para ser utilizado na Copa do Mundo ou Copa das Confederações, especialistas disseram que atende aos padrões da FIFA.

"Eu já estive nos melhores e mais famosos estádios melhores e a Arena é excelente", disse o ex-atacante do Barcelona e do Real Madrid Ronaldo, que visitou o campo esta semana. "Eu só vi estádios como este na Europa, e ele está entre os melhores do mundo".

(Reportagem de Brian Winter)