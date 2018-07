Brasil anuncia acordo para isentar Fifa de impostos

O ministro do Esporte, Orlando Silva, anunciou nesta quinta-feira o acordo fechado entre o governo brasileiro e a Fifa para isentar a entidade máxima do futebol e seus parceiros de impostos no País referentes a todos os serviços e produtos relacionados à Copa do Mundo de 2014.

O acordo foi fechado em reunião realizada em Brasília, entre o ministro, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Nelson Machado, e o subchefe da Casa Civil, Beto Vasconcelos.

A reunião selou a proposta inicialmente divulgada em janeiro pelo governo. A emissora de televisão que vai transmitir as imagens oficialmente também receberá isenção, segundo Orlando Silva. Um projeto de lei deve ser enviado ainda neste mês para o Congresso.

A isenção tributária, explicou o ministro, valeria de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2015. "A decisão de isentar a Fifa é a partir da avaliação de que o Brasil vai ganhar muito mais com o aquecimento da economia. A isenção de impostos terá impacto menor do que aquilo que será gerado pela economia e o que será arrecado de tributos", afirmou.

Atualizado às 18h27 para correção de informação