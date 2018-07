Brasil bate Argentina e fatura o Sul-Americano Sub-17

As quatro seleções se classificaram para o Mundial Sub-17 e para os Jogos Pan-Americanos, que serão realizados neste ano no México. O Brasil terminou o hexagonal final com 13 pontos, seguido por Uruguai, com nove, Argentina, com sete, Equador, com seis, Colômbia, com quatro, e Paraguai, com apenas um ponto.

Este foi o segundo título conquistado pelas seleções de base do Brasil em 2011. Em fevereiro, a seleção brasileira foi campeã do Sul-Americano Sub-20 "Os resultados não estavam correspondendo e por isso fizemos uma mexida. O Ney Franco foi contratado como coordenador, para trabalhar de maneira conjunta com o Mano Menezes, e os títulos começaram a aparecer mais rapidamente do que se esperava", afirmou Ricardo Teixeira, presidente da CBF.

Na partida de sábado, O Brasil abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com um gol marcado pelo atacante Léo, do Cruzeiro. A Argentina chegou ao empate aos 31 com Eduardo Báez, mas a seleção brasileira voltou a ficar em vantagem no minuto seguinte, com um gol feito pelo meia Guilherme, do Vasco.

O zagueiro Matheus, do Grêmio, fez o terceiro gol da seleção brasileira, aos 32 minutos do segundo tempo. A Argentina ainda diminuiu, com Federico Andrada, aos 34 minutos, mas não impediu a vitória e a conquista do título do Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira. Juan Mascia, do Uruguai, foi o artilheiro da competição com seis gols.

Confira a campanha do Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-17:

Primeira fase:

Brasil 4 x 3 Venezuela

Brasil 2 x 1 Chile

Brasil 1 x 2 Paraguai

Brasil 5 x 1 Colômbia

Hexagonal final:

Brasil 0 x 0 Uruguai

Brasil 1 x 0 Colômbia

Brasil 3 x 2 Equador

Brasil 3 x 1 Paraguai

Brasil 2 x 1 Argentina