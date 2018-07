Brasil bate o Canadá de virada e fatura torneio de futebol feminino

A seleção brasileira de futebol feminino suou, levou um susto logo de cara, mas conquistou o Torneio Internacional de Natal neste domingo. Na Arena das Dunas, as comandadas do técnico Vadão derrotaram o Canadá por 3 a 1, de virada, e faturaram o título pela sexta vez, para delírio do bom público nas arquibancadas.

Esta foi a sétima edição da competição, com total hegemonia do Brasil, que a venceu em 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e, agora, em 2015. Na única vez que não faturou o título, o País caiu justamente diante do Canadá, em 2010. Até por isso, havia um certo clima de rivalidade em campo neste domingo.

No caminho até a decisão deste domingo, o Brasil havia goleado Trinidad e Tobago, por incríveis 11 a 0, e o México, por 6 a 0, além de ter batido o próprio Canadá, por 2 a 1. Por ter a melhor campanha, entrou em campo neste domingo podendo até empatar para ser campeão.

Mas a seleção começou em cima e perdeu duas boas oportunidades logo de cara com Marta. Aos 24 minutos, foi a vez de Poliana tentar e acertar a trave. A primeira grande chance canadense aconteceu aos 36, quando Beckie bateu e Bárbara defendeu. No rebote, Matheson tocou sobre a goleira, mas Formiga, em cima da linha, afastou.

Ainda no primeiro tempo, a seleção acertou a trave adversária mais uma vez, em chute da entrada da área de Bia. Mas na etapa final, levou um balde de água fria. Com menos de um minuto, Beckie recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu firme para marcar um belo gol.

A desvantagem não desestabilizou o Brasil, pelo contrário, a equipe acordou e deixou tudo igual no minuto seguinte. Após confusão na área, a bola ficou com Andressa Alves, que teve tempo para dominar e tocar para o gol vazio.

Com a vantagem do empate, a seleção passou a administrar o jogo e chegou à virada aos 17 minutos. Após cruzamento de Andressa Alves, Mônica testou para a rede. Ainda deu tempo para mais um, na reedição da mesma jogada. Andressa Alves cobrou escanteio e Mônica subiu para definir a vitória e o título.