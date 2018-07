Brasil bate Uruguai nos pênaltis e vai às quartas do Mundial Sub-20

A seleção brasileira segue viva na luta pelo seu sexto título do Mundial Sub-20, que neste ano está sendo realizado na Nova Zelândia. Nesta quinta-feira, a equipe avançou às quartas de final da competição ao derrotar o Uruguai por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após empates por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, em duelo realizado na cidade de New Plymouth.

Com esse triunfo, o Brasil agora vai disputar uma vaga nas semifinais com a seleção de Portugal, em duelo marcado para o próximo sábado, às 22 horas (de Brasília), em Hamilton. Os europeus avançaram nesta quinta no torneio com a vitória por 2 a 1 sobre a anfitriã Nova Zelândia, com gols de Guzzo e Martins - Holthusen diminuiu para o time da casa.

A vitória nos pênaltis sobre os uruguaios mantém o Brasil na luta para igualar a Argentina como maior campeão do Mundial Sub-20, com seis títulos - as conquistas brasileiras foram asseguradas em 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011. Nesta edição do torneio, a Argentina caiu logo na fase de grupos.

Nesta quinta, Brasil e Uruguai fizeram um duelo fraco no primeiro tempo, com poucas chances de gol. A principal oportunidade de gol foi dos brasileiros, aos 28 minutos, quando Guruceaga quase levou um frango em finalização rasteira de Judivan.

O panorama da partida se alterou na etapa final. O Brasil teve bem mais volume de jogo, especialmente nos 15 minutos iniciais, mas não conseguiu abrir o placar. E, aos 34 minutos, um cruzamento fechado, Danilo acertou o travessão da meta uruguaia.

O Uruguai também ameaçou, especialmente em um lance nos acréscimos do segundo tempo, quando Nández, livre, finalizou fraco, facilitando a defesa de Jean. Assim, o duelo seguiu para a prorrogação, em que o Brasil criou as principais oportunidades de gol, mas não teve sucesso para marcar.

Na disputa de pênaltis, o Brasil acertou as suas cinco cobranças, com Andreas Pereira, Lucão, Danilo, Jajá e Gabriel Jesus, que fez o gol da classificação. Já Amaral desperdiçou o segundo pênalti uruguaio, chutando por cima do gol. Assim, a seleção avançou às quartas de final do Mundial Sub-20.

Nesta quinta-feira, o técnico Rogério Micale escalou o Brasil com a seguinte formação: Jean; João Pedro, Marlon, Lucão e Jorginho; Jaja, Danilo e Boschilia (Malcom); Gabriel Jesus, Judivan (Jean Carlos) e Marcos Guilherme (Andreas Pereira).

OUTROS JOGOS

Com gols de Khamdamov, o Usbequistão derrotou a Áustria por 2 a 0 e agora vai encarar Senegal nas quartas de final do Mundial Sub-20. Já a Alemanha superou a Nigéria por 1 a 0, com gol de Öztunali. A equipe vai encarar Mali na próxima fase da competição.