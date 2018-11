Brasil bate Vila Nova e fica perto de se livrar da queda na Série B

Em uma noite inspirada de Welinton Júnior, o Brasil de Pelotas (RS), encaminhou a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira ao golear o Vila Nova por 5 a 0, no estádio Bento Freitas, pela 35.ª rodada. Por outro lado, o time goiano praticamente deu adeus às chances de acesso.

A segunda vitória seguida colocou o Brasil-RS na 14.ª colocação, com 43 pontos. São necessários apenas mais dois para escapar matematicamente do rebaixamento. Já o Vila Nova chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer e estacionou nos 52, cinco a menos que o G4 - a zona de acesso.

Precisando da vitória para respirar na luta contra o rebaixamento, o Brasil-RS dominou o primeiro tempo e, depois de várias chances, abriu o placar aos 41 minutos. Itaqui cobrou escanteio e Éder Sciola cabeceou no ângulo de Rafael Santos. Na única chegada com perigo, o Vila Nova só não empatou porque Marcelo Pitol defendeu chute de Alan Mineiro.

O segundo tempo foi um atropelo do Brasil-RS em cima do Vila Nova, que precisou se lançar ao ataque em busca da virada e deu espaço para o contra-ataque. Aos 10 minutos, Welinton Júnior escapou em velocidade, tabelou com Wallace Pernambucano e bateu com categoria por cima do goleiro.

Abatido, o time goiano ainda levou mais três gols. Aos 17 minutos, Lourency deixou o adversário no chão e bateu no ângulo de Rafael Santos. Na sequência, Welinton Júnior fez o segundo ao acertar um chute rasteiro de fora da área. Já nos minutos finais, o mesmo Welinton Júnior puxou mais um contra-ataque e rolou para Michel completar.

Os dois times voltam a campo nesta sexta-feira, pela 36.ª e antepenúltima rodada. O Brasil-RS encara o lanterna Boa, às 20h30, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), enquanto que o Vila Nova recebe o Figueirense, às 19h15, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 5 x 0 VILA NOVA

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Heverton e Alex Ruan; Itaqui, Leandro Leite, Rafael Gava (Welinton Júnior)(Léo Bahia) e Diego Miranda; Lourency e Wallace Pernambucano (Michel). Técnico: Rogério Zimmermann.

VILA NOVA - Rafael Santos; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Geovane, Heitor (Moacir) e Alan Mineiro; Mateus Anderson (Rafael Barros), Juninho (Léo Itaperuna) e Rafael Silva. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Éder Sciola, aos 41 minutos do primeiro tempo; Welinton Júnior, aos 10 e aos 29, Lourency, aos 17, e Michel, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Geovane (Vila Nova).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 54.920,00.

PÚBLICO - 3.260 pagantes.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).