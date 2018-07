Brasil brilha no Mundial Paralímpico e no Judô, leva surra no vôlei e vê veteranos brilharem no futebol

SÃO PAULO - O Brasil deu vexame no vôlei, mas brilhou com medalhas no judô e no Mundial Paralímpico. No tênis, Serena Williams ganhou o sétimo título da temporada na Suíça e Bruno Soares foi vice nas duplas, em Hamburgo. No futebol, o Bayern continua ganhando títulos pela europa e em campos do País, o Palmeiras é quem manda na Série B, o São Paulo acumula recordes negativos, o Corinthians não consegue vencer debaixo d’água e os experientes Juninho Pernambucano e Alex dão show na rodada do Brasileirão. O resumo esportivo traz o que de melhor aconteceu no agitado fim de semana.

VÔLEI

Não foi desta vez que o Brasil se vingou da derrota para a Rússia na final olímpica. Tampouco comemorou seu 10º título da Liga Mundial. A seleção de Bernardinho não viu a bola na decisão de Mar del Plata. Perdeu por 3 a 0 dos russos e teve de se contentar com a prata. Errando muito, o time nacional caiu por 25/23, 25/19 e 15/19. Em terceiro ficou a Itália após 3 a 2 na Bulgária. Os italianos voltam ao pódio da competição após nove anos.

ATLETISMO

O Brasil teve um belo desempenho no Mundial Paralímpico de Lyon, na França. E com direito a recorde mundial. Alan Fonteles pulverizou a marca do sul-africano Oscar Pistorius na prova dos 200 metros da classe T43 (para biamputados). Ele ganhou o ouro com 20s66, bem acima da marca de Pistorius, que era de 21s30. A paranaense Lorena Spoladore ganhou o ouro no salto em distância, classe T11 (cego total), com salto de 4m37. O Brasil terminou em terceiro na classificação geral. A equipe somou quatro ouros, três pratas e um bronze.

JUDÔ

O Grand Slam de Moscou teve brilho dos atletas do País. O Brasil terminou na liderança geral na Rússia, com 10 judocas subindo ao pódio. Foram três ouros, quatro pratas e três bronzes. No domingo, Maria Suellen Altheman foi campeã, Mayra Aguiar perdeu na final e Luciano Corrêa ficou em terceiro. NO sábado, Sarah Menezes e Charles Chibana foram ouro no sábado, Érika Miranda, Ketleyn Quadros e Felipe Kitadai levaram a prata e Rafaela Silva e Mariana Silva, o bronze.

TÊNIS

Serena Williams vive uma temporada de sonho. A norte-americana somou neste domingo seu sétimo título na temporada. Ele fez 2 a 0 em Johanna Larsson, 6/4 e 6/1, para conquistar o Torneio de Bastad, na Suíça. Em Hamburgo, o brasileiro Bruno Soares e o canadense Alexander Peya foram vice campeões. Eles perderam a final para Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 10/8.

FUTEBOL

O Palmeiras é o líder da Série B. A equipe fez 3 a 2 no Figueirense, de virada, com gol, decisivo de Valdivia aos 42 do segundo tempo, para superar o Chapecoense (teve seu jogo com o América-MG adiado) em um ponto: 21 a 20. Em nove rodadas, a equipe de Gilson Kleina já ganhou sete vezes.

BRASILEIRÃO

Na Série A, o Botafogo reassumiu a liderança com vitória por 2 a 0 sobre o lanterna Náutico, no Rio. Renato Gaúcho e Mano Menezes conheceram a primeira derrota em Grêmio e Flamengo, respectivamente para Criciúma (2 a 1) e Internacional (1 a 0). Juninho Pernambucano reestreou em grande estilo no Vasco. Fez um gol e deu uma assistência na volta do Maracanã aos grandes jogos. O cruzmaltino fez 3 a 1 no Fluminense, prejudicado com expulsão de Fred por agressão aos 25 minutos.

SÃO PAULO X CRUZEIRO

Onze jogos sem vencer, sete derrotas seguidas. O São Paulo aumenta a cada rodada suas marcas negativas. O algoz da vez foi o Cruzeiro, que não se intimidou com o Morumbi e aplicou surra de 3 a 0, gols de Luan. A torcida protestou, pedindo a saída de alguns jogadores, como Lúcio, Denilson e Luis Fabiano. A diretoria foi preservada.

ATLÉTICO-PR X CORINTHIANS

Tite queria embalar no campeonato em Curitiba. Mas debaixo de muita chuva e num campo onde a prática de futebol era impossível, teve de se contentar com um ponto após empate por 1 a 1. Marcelo abriu o marcador para o Atlético-PR e Alexandre Pato empatou. Os corintianos Ralf, Emerson e Guerrero foram poupados para o clássico diante do São Paulo, domingo, no Pacaembu.

SANTOS X CORITIBA

O experiente meia Alex mostrou que ainda está em plena forma. O camisa 10 do Coritiba estragou a festa da torcida santista na Vila Belmiro com dois gols. Neilton colocou os donos da casa na frente, o meia empatou, Cícero voltou a dar vantagem ao Santos, mas Alex apareceu para definir o 2 a 2 e manter sua equipe como única invicta, com os mesmos 16 pontos do líder Botafogo.

FUTEBOL INTERNACIONAL

O campeão europeu Bayern de Munique continua erguendo taças. A conquista da vez foi da Copa Telekom, após 5 a 1 no Borussia Mönchengladbach. Foi o primeiro título de Pep Guardiola na Alemanha. Carlo Ancelotti estreou com goleada no Real Madrid. Com um gol de Casemiro, o time merengue fez 6 a 0 no Bournemouth, da segunda divisão da Inglaterra.