Brasil cai na primeira fase do Mundial Sub-17 de Futebol Feminino

Se no masculino o Brasil é uma potência no futebol de base, no feminino as seleções brasileiras ainda passam longe desse status. Neste sábado, as meninas do Brasil perderam para a Inglaterra por 2 a 1, de virada, sofrendo dois gols de pênaltis infantis, e foram eliminadas do Mundial Sub-17, disputado na Jordânia.

A equipe estreou com vitória sobre a Nigéria, por 1 a 0, mas caiu diante da Coreia do Norte na segunda rodada do Grupo C. Neste sábado, precisava vencer a Inglaterra para avançar.

Esta é a quinta edição do Mundial Sub-17 feminino, competição dominada por asiáticos (Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte já foram campeões). O Brasil, que não foi ao torneio em 2014, nunca passou das quartas de final.

A outra competição de base no futebol feminino é o Mundial Sub-19. Depois de fazer semifinal nas três primeiras edições (2002, 2004 e 2006), o Brasil não passa da primeira fase desde 2008. A competição deste ano começa em 13 de novembro em Papua Nova Guiné. O Brasil enfrenta as donas da casa, a Suécia e a a Coreia do Norte na primeira fase.