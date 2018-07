Brasil cai no 'grupo da morte' do Mundial Sub-17 O Brasil conheceu nesta terça-feira os seus adversários na primeira fase do Campeonato Mundial Sub-17, que acontece no México a partir de 18 de junho. A equipe brasileira caiu no grupo F do torneio, o mesmo de Austrália, Costa do Marfim e Dinamarca. O site da Fifa já chama a chave de "grupo da morte".