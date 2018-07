Brasil cai para a sétima colocação no ranking da Fifa; Alemanha lidera

O ranking da Fifa voltou a ser atualizado nesta quinta-feira e trouxe como principal novidade o fato de que a Espanha subiu uma posição e ficou rigorosamente empatada com o Brasil no sétimo lugar. Os dois países estão com 1.241 pontos e essa foi a única modificação no Top 10 da listagem, que segue sendo liderada pela Alemanha, nação que alcançou o topo no mês passado logo depois de ter se sagrado tetracampeã mundial.

Batida pelos alemães na final da Copa do Mundo realizada no Brasil, a Argentina se manteve na vice-liderança, com 1.604 pontos, enquanto a Holanda, terceira colocada da competição, permaneceu em terceiro lugar, com 1.507. Já a Colômbia, eliminada pela seleção brasileira nas quartas de final do Mundial, sustentou a quarta posição e continua com a Bélgica e o Uruguai, respectivos quinto e sexto colocados, como seus perseguidores mais próximos. Atrás de Brasil e Espanha, Suíça e França fecham, nesta ordem, o Top 10 do ranking da Fifa.

Já no Top 20, a maior novidade da atualização desta quinta-feira foi a queda dos Estados Unidos, que desceu do 15º para o 18º lugar, fato que beneficiou Costa Rica, Croácia e México, agora respectivamente na 15ª, 16ª e 17ª colocações. No mais, essa faixa da listagem da entidade que controla o futebol mundial contou com a manutenção de Portugal, Chile, Grécia e Itália nas respectivas 11ª, 12ª, 13ª e 14ª posições. Já Bósnia e Herzegovina e Inglaterra encerram o grupo dos 20 primeiros.

Ao subir ao 15º lugar, os costarriquenhos passaram a ostentar a melhor colocação de sua história, desde a criação do ranking da Fifa, em 1993. Destaque também para Serra Leoa, nação africana que assumiu a 50ª posição e pela primeira vez passou a figurar no Top 50.

A próxima atualização do ranking acontecerá em 18 de setembro, mês em que o Brasil fará os seus dois primeiros amistosos sob o comando de Dunga nesta volta do técnico ao time nacional. A seleção terá pela frente Colômbia e Equador, respectivamente nos dias 5 e 9 de setembro, nos Estados Unidos.

CONFIRA O RANKING ATUALIZADO DA FIFA:

1) Alemanha, 1.736 pontos

2) Argentina, 1.604

3) Holanda, 1.507

4) Colômbia, 1.495

5) Bélgica, 1.407

6) Uruguai, 1.316

7) Espanha, 1.241

7) Brasil, 1.241

9) Suíça, 1.218

10) França, 1.212

11) Portugal, 1.152

12) Chile, 1.100

13) Grécia, 1.092

14) Itália, 1.069

15) Costa Rica, 1.023

16) Croácia, 964

17) México, 942

18) Estados Unidos, 937

19) Bósnia e Herzegovina, 925

20) Inglaterra, 915