Brasil cai para sétimo lugar no ranking da Fifa

ZURIQUE - A seleção brasileira continua distante da briga pela liderança do ranking da Fifa, atualizado nesta quarta-feira. A equipe pentacampeã mundial perdeu uma posição e agora está em sétimo lugar, com 1.152 pontos, três atrás de Portugal, que a ultrapassou. Já a seleção espanhola permanece na liderança, com 1.566 pontos.

O Brasil ainda não entrou em campo em 2012, mas perdeu uma posição por conta dos resultados descartados no último mês. A vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda, em fevereiro de 2008, deixou de contar pontos. Somado a isso, a derrota de Portugal para a Itália por 3 a 1, também em fevereiro de 2008, foi descartada, e provocou a troca de posições.

O sétimo lugar ainda não é a pior posição do Brasil no ranking da Fifa, já que em agosto de 1993, quando a lista foi criada, a equipe estava em oitavo lugar. A equipe vai voltar a jogar em 28 de fevereiro, na Suíça, em amistoso contra a Bósnia-Herzegovina. O primeiro adversário da seleção em 2012 está em 19º lugar na lista.

Campeã mundial e da Eurocopa, a Espanha continua na primeira colocação do ranking da Fifa, que tem um novo vice-líder. A Alemanha ultrapassou a Holanda e assumiu o segundo lugar, com 1.369 pontos, dez a mais do que a terceira colocada. Esta é a melhor posição ocupada pela seleção alemã desde maio de 2009. A equipe foi favorecida pelo descarte dos pontos da vitória holandesa sobre a Croácia em fevereiro de 2008.

O Uruguai continua em quarto e a Inglaterra ocupa a quinta posição. A Itália subiu para a oitava colocação, à frente da Croácia e da Dinamarca, que tirou a Argentina das dez primeiras posições da lista pela primeira vez de 2004. A equipe sul-americana está em 11º lugar.

Após faturar o título da Copa Africana de Nações, a Zâmbia subiu 28 posições e está na 43ª colocação. Derrotada na decisão de domingo, a seleção da Costa do Marfim é a melhor equipe do continente na lista e está na 15ª posição.

Em 21º lugar, o México segue sendo a melhor ranqueada da Concacaf. A Austrália, que agora disputa competições organizadas pela Confederação Asiática, assumiu a 22ª posição e ultrapassou o Japão como melhor seleção entre as que atuam no torneios da Ásia. A Nova Zelândia, na 120ª colocação, é a melhor equipe da Oceania. O ranking da Fifa voltará a ser atualizado no dia 7 de março.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking da Fifa:

1.º Espanha, 1.566

2.º Alemanha, 1.369

3.º Holanda, 1.359

4.º Uruguai, 1.317

5.º Inglaterra, 1.179

6.º Portugal, 1.155

7.º Brasil, 1.152

8.º Itália, 1.115

9.º Croácia, 1.101

10.º Dinamarca, 1.090

11.º Argentina, 1.081

12.º Chile, 996

13.º Rússia, 989

14.º Grécia, 979

15.º Costa do Marfim, 967

16.º Suíça, 950

17.º França, 930

18.º Suécia, 924

19.º Bósnia-Herzegovina, 920

20.º Irlanda, 893